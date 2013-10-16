По ТВ покажут фильм о сокровищах Тюменской области

Клады на территории современной Тюменской области находят регулярно. Огромное количество скифских, сарматских курганов-захоронений, в которые по древнему обычаю клали драгоценные, золотые и серебряные вещи, было раскопано и разграблено. Но на просторах Сибири остается еще множество мест, хранящих тайну спрятанных там драгоценностей. По преданиям, достаточно крупные клады оставили после себя атаман Ермак и его сибирский противник хан Кучум. Клады, которые не обнаружены до сих пор. Именно они стали главными объектами поисков «Искателей».