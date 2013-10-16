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По ТВ покажут фильм о сокровищах Тюменской области

16 октября 2013, 10:15
В пятницу на телеканале «Культура» покажут фильм «Земля сокровищ» из цикла передач о Тюменской области

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Напомним, что в июле 2013 года в регионе снимали сюжеты об истории и культуре региона для цикла «Искатели» телекомпании «Культура». Первый фильм цикла — «Священная тайна Сибири» вышел в эфир 22 сентября.

Четвертый фильм цикла посвящен тайнам и кладам, оставленным атаманом Ермаком Тимофеевичем и его противником ханом Кучумом.

Клады на территории современной Тюменской области находят регулярно. Огромное количество скифских, сарматских курганов-захоронений, в которые по древнему обычаю клали драгоценные, золотые и серебряные вещи, было раскопано и разграблено. Но на просторах Сибири остается еще множество мест, хранящих тайну спрятанных там драгоценностей. По преданиям, достаточно крупные клады оставили после себя атаман Ермак и его сибирский противник хан Кучум. Клады, которые не обнаружены до сих пор. Именно они стали главными объектами поисков «Искателей».

Фильм выйдет в эфир 18 октября в 20:30.

#Новости#Тюменская область#Фильмы#Клады#Дарья#Культура
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