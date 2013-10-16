Мистическая комедия — от приезжих звезд

Спектакль-загадку «Блеф, или Искушение жизнью» представят на сцене Тюменской филармонии 16 октября, начало в 19 часов. В нем играют Сергей Астахов, Дмитрий Исаев, Вячеслав Разбегаев и Марина Федункив/Наталья Булыг.
«Блеф, или Искушение жизнью» — это необыкновенная комедия знаменитого итальянского драматурга Луиджи Лунари в исполнении популярных актеров, повествующая о странных и необъяснимых событиях, которые случились с тремя не знакомыми и очень разными людьми.
Почему и за что в жизни с нами случаются необычные и порой мистические вещи? Может это следствия наших прежних прегрешений?
Этот спектакль-загадка заставит зрителей не только наблюдать за происходящем на сцене и сопереживать ему, но и задуматься об истинных ценностях и о своем отношении к ним. А загадочно-мистический финал оставляет право зрителям сами решать, что произойдет с героями дальше…
Этот спектакль ни по сюжету, ни по декорациям, ни по режиссерским находкам совершенно не похож на антрепризный проект, считают его создатели.
Комедия «Блеф» великолепна не только своим мистическим сюжетом, но и потрясающей актерской игрой, костюмами, прекрасной музыкой, звучащей в спектакле — все это не оставит никого равнодушным и сделают вечер, проведенный в театре, поистине незабываемым.
В ролях:
Капитан — Сергей Астахов;
Профессор — Дмитрий Исаев;
Командор — Вячеслав Разбегаев;
Уборщица — Марина Федункив / Наталья Булыг.
Цена билета: 600 — 2500 руб.