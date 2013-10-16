Мистическая комедия — от приезжих звезд

Этот спектакль-загадка заставит зрителей не только наблюдать за происходящем на сцене и сопереживать ему, но и задуматься об истинных ценностях и о своем отношении к ним. А загадочно-мистический финал оставляет право зрителям сами решать, что произойдет с героями дальше…