Фанаты ХК «Рубин» просят убрать Фахрутдинова с поста главного тренера

Приводим текст письма полностью, сохраняя авторский стиль:
«Мы являемся болельщиками ХК „Рубин“ уже на протяжении нескольких лет. Мы объехали практически полстраны, поддерживая команду на выездных матчах. Мы прекрасно помним чемпионство нашей команды, помним и серебряные медали, которые вручали в филармонии.
К сожалению, те времена ушли. Ушли они безвозвратно, т. к. тренер нашей команды — человек, исчерпавший свой тренерский талант, по крайней мере, в „Рубине“. Он давно не может предложить команде новую тактику, и вся лига знает, как же играет тюменский „Рубин“, некогда грозная команда, а теперь же середнячок ВХЛ. Мы имеем ужасный процент реализации большинства, и непонятные пятерки — вопрос к предсезонной подготовке, проводимой нашим тренером.
В команде сейчас больше 30 человек, что не может не сказываться на командном микроклимате. Хотя какая там команда, команды-то и нет. Есть кучки игроков. Всегда есть недовольные тем, что получают минимум игровой практики, либо вообще ее не получают.
К чему такая длинная скамья? У нас есть договор с „Адмиралом“, который сможет в play-off отправить нам свою пятерку и игрока. Если убрать лишних игроков (возможно, есть игроки, желающие покинуть команду сами), то в таком случае у нас будут постоянно сыгранные пятерки, + 2–4 игрока запаса, т. е. оптимальный вариант (посмотрите на скамью „Тороса“ — двукратного чемпиона ВХЛ).
Вы же сами игрок и любите хоккей! Будьте примером для всех чиновников! А для вас примером может быть губернатор Челябинской области, являющийся президентом ХК „Трактор“. Только благодаря его тотальному контролю команда добивается высоких результатов.
Мы уже не мечтаем о КХЛ, т. к. понимаем всю сложность финансового состояния региона, в связи с уходом НДПИ в Москву, но мы просто хотим иметь лучшую команду ВХЛ.
Как и большинство болельщиков „Рубина“, мы просим отстранить от деятельности главного тренера ХК „Рубин“ Фахрутдинова Мисхата Кашафутдиновича и поставить временно главным тренером Ячменева Виталия — бывшего игрока ХК „Рубин“.
В качестве замены Мисхата Кашафутдиновича рекомендую рассмотреть тренера Кирдяшова — экс-тренера ХК „Сарыарка“.
Если нужно собрать подписи — мы соберем их. Наша арена вмещает в себя 3300 человек — ровно столько подписей можем собрать, только начните действовать.
Уважаемый Владимир Владимирович! Надеемся что Вы лично прочитали это письмо, не просто письмо, а крик души, и, прочитав его, сделали выводы, и нашли в себе силы и желание изменить вектор развития клуба.
Мы благодарны Мисхату Кашафутдиновичу за проделанную работу, за чемпионство в сезоне 2010–2011 и за серебряные медали в сезоне 2011–2012».
Отметим, что Мисхат Фахрутдинов возглавляет тренерский штаб «Рубина» с 2009 года. С ним клуб стал победителем ВХЛ в сезоне 2010–2011, а на будущий год довольствовался «серебром». В чемпионский год «Рубина» Мисхата Фахрутдинова признали лучшим тренером ВХЛ.
Подробности, включая комментарии представителей ХК «Рубин» последуют. Следите за информационной лентой интернет-портала Nashgorod.ru.
Фото АСН «Тюменская арена»