Фанаты ХК «Рубин» просят убрать Фахрутдинова с поста главного тренера

К чему такая длинная скамья? У нас есть договор с „Адмиралом“, который сможет в play-off отправить нам свою пятерку и игрока. Если убрать лишних игроков (возможно, есть игроки, желающие покинуть команду сами), то в таком случае у нас будут постоянно сыгранные пятерки, + 2–4 игрока запаса, т. е. оптимальный вариант (посмотрите на скамью „Тороса“ — двукратного чемпиона ВХЛ).