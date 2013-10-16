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ДТП со смертельным исходом: велосипедист попал под колеса «газели»

16 октября 2013, 13:51
Трагическое ДТП произошло около полудня в Тюмени. На улице 50 лет ВЛКСМ в районе путепровода «Стрела» велосипедист погиб, попав под колеса автомобиля.

По предварительным данным, сообщает пресс-служба ГИБДД, взрослый мужчина на велосипеде ехал по проезжей части дороги вдоль ее правого края. Следом двигался автомобиль «Газель». По словам водителя «полуторки», велосипедист неожиданно для него совершил маневр, в результате чего попал под колеса автомобиля. От полученных травм мужчина скончался в автомобиле «скорой помощи». Личность погибшего устанавливается.

В минувшие сутки в Тюменской области в четырех дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек. Все пострадавшие — водители и пассажиры транспортных средств.

В половине восьмого часа утра на автодороге, ведущей к деревне Муллаши Тюменского района от трассы Тюмень — Омск, столкнулись самосвал и автомобиль Lifan. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 46-летний водитель легкового автомобиля получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Также травма грудной клетки у его 27-летнего пассажира.

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