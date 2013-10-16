ДТП со смертельным исходом: велосипедист попал под колеса «газели»

По предварительным данным, сообщает пресс-служба ГИБДД, взрослый мужчина на велосипеде ехал по проезжей части дороги вдоль ее правого края. Следом двигался автомобиль «Газель». По словам водителя «полуторки», велосипедист неожиданно для него совершил маневр, в результате чего попал под колеса автомобиля. От полученных травм мужчина скончался в автомобиле «скорой помощи». Личность погибшего устанавливается.
В минувшие сутки в Тюменской области в четырех дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек. Все пострадавшие — водители и пассажиры транспортных средств.
В половине восьмого часа утра на автодороге, ведущей к деревне Муллаши Тюменского района от трассы Тюмень — Омск, столкнулись самосвал и автомобиль Lifan. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 46-летний водитель легкового автомобиля получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Также травма грудной клетки у его 27-летнего пассажира.