Бросил чужого кота на растерзание собакам

О трагической смерти животного написала в социальной сети его юная хозяйка. «9 октября Гоша прыгнул с балкона квартиры, так как мы не закрыли окно. В тот же день были расклеены объявления, на следующий день по объявлению позвонила девушка. Она рассказала, что 9 числа в 21:00 она гуляла с семьей и видела, как охранник стройки по адресу пр. Солнечный, 11 вынес на крыльцо здания кота и кинул его на растерзание сторожевым собакам», — рассказала юная тюменка Лена Канева.
Тело кота семья нашла и забрала, чтобы похоронить. Попробовали пообщаться с охраником, но разговор ни к чему не привел. «Охранник неадекватный. Сказал с улыбкой: „Да, я выкинул его“», — рассказала Лена, и уточнила, что в полицию семья решила заявление не писать: «Родители поохали, повздыхали, и все…»
Между тем, то, что сделал охранник с котом — уголовное преступление. NashGorod.ru обратился в пресс-службу городского УМВД, чтобы узнать, как действовать владельцам пострадавшего по чьей-либо вине животного.
«В уголовном кодексе есть ст. 245 „Жестокое обращение с животными“, по ней возможно квалифицировать подобные действия, — пояснили в пресс-службе. — Объективная сторона данного преступления выражается в жестоком обращении с животными, под которым понимается оставление их без пищи и воды на длительное время, причинение неоправданных страданий мучительный способ умерщвления… Последствия таких действий — увечье или смерть животных. Преступление признается совершенным в присутствии малолетних, если оно совершено в присутствии лиц, не достигших 14-летнего возраста.
Принцип действий здесь такой же, как и со всеми другими преступлениями, за исключением того, что надо зафиксировать вред здоровью, причиненный животному или его смерть в ветеринарных учреждениях. Приветствуется наличие свидетельских показаний или видеозаписи. Затем подается заявление в полицию».
Добавим, что пренебрегать написанием заявления в полицию, думая, что «это не преступление» или «полиция не будет разбираться с гибелью кота» не стоит. В Тюмени дела мучителей животных доходят до суда. Сейчас их, как правило, наказывают общественными работами или ограничением свободы. Но зоозащитники активно борются за ужесточение наказаний для живодеров.
Фото — Лена Канева / vk.com