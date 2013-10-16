Бросил чужого кота на растерзание собакам

О трагической смерти животного написала в социальной сети его юная хозяйка. «9 октября Гоша прыгнул с балкона квартиры, так как мы не закрыли окно. В тот же день были расклеены объявления, на следующий день по объявлению позвонила девушка. Она рассказала, что 9 числа в 21:00 она гуляла с семьей и видела, как охранник стройки по адресу пр. Солнечный, 11 вынес на крыльцо здания кота и кинул его на растерзание сторожевым собакам», — рассказала юная тюменка Лена Канева.