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Большая премьера тюменского «Ералаша»

16 октября 2013, 10:53
Почти 60 мальчиков и девочек из нашего города снялись в тюменском «Ералаше». Большая премьера юмористических роликов местного розлива с детьми в главных ролях пройдет 18 октября в доме культуры «Торфяник», начало в 18 часов.
Сюжет
Дети

Почти 60 мальчиков и девочек из нашего города снялись в тюменском «Ералаше». Большая премьера юмористических роликов местного розлива с детьми в главных ролях пройдет 18 октября в доме культуры «Торфяник» (Малышева, 26), начало в 18 часов.

Киножурнал «Ералаш» снимается уже более 30 лет, всего за этот период создано более 700 серий. Местный, тюменский «Ералаш» снимают лишь третий год, но за это время создано уже более 300 сюжетов, сообщают организаторы.

На премьере будет показано около 20 роликов, созданных студией «Ералаш» (бывшая «Студия звезд»). Вход — свободный.

#Новости#Актеры#Дети#Тюмень#Ералаш#Ирина#Культура
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