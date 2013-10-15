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За сезон от клещей пострадали более 13 тысяч тюменцев

15 октября 2013, 09:15
В области, наконец, закончился сезон активности клещей. О его итогах сезона рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина.

«За весь эпидсезон — с начала апреля по начало октября октября — было зарегистрировано более 13 тысяч обращений по поводу присасывания клещей. Это чуть меньше, чем за эпидемический сезон прошлого года», — рассказала Дубинина. Специалист подчеркнула: сознательность тюменцев растет: прививаются от энцефалита не только «группы риска» (для которых вакцина бесплатна), но и те, кому за прививку приходится платить. Это, а также работа по акарицидной обработке парков и лесов позволяет уменьшить число заболевших вирусным энцефалитом. В этом году, отмечают специалисты, таких случаев было меньше.

Жителям области еще раз напоминают: о том, чтобы поставить прививку против энцефалита и обезопасить себя следующим летом, стоит задуматься уже сейчас.

#Новости#Клещи#Роспотребнадзор#Медицина#Дарья#Общество
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