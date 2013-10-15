За сезон от клещей пострадали более 13 тысяч тюменцев

«За весь эпидсезон — с начала апреля по начало октября октября — было зарегистрировано более 13 тысяч обращений по поводу присасывания клещей. Это чуть меньше, чем за эпидемический сезон прошлого года», — рассказала Дубинина. Специалист подчеркнула: сознательность тюменцев растет: прививаются от энцефалита не только «группы риска» (для которых вакцина бесплатна), но и те, кому за прививку приходится платить. Это, а также работа по акарицидной обработке парков и лесов позволяет уменьшить число заболевших вирусным энцефалитом. В этом году, отмечают специалисты, таких случаев было меньше.