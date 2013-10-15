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Выиграй призы от Komandor. Осталось три дня

15 октября 2013, 11:37
Осталось всего три дня до окончания акции от Komandor. Успевайте заказать шкаф-купе со скидкой и выиграть ценные подарки.
Сюжет
Тюмень

Уже более 350 семей в Тюмени выгодно купили шкафы-купе и получили подарки от компании Komandor в честь Дня рождения! Остались считанные дни, когда и вы можете использовать возможность удачно сделать покупку, получить подарки* и выиграть призы. Спешите!

На сегодняшний день разыгран только смартфон, а остальные четыре приза:

— телевизор,

— домашний кинотеатр,

— планшет,

— ужин в ресторане

еще ждут своих счастливых обладателей!

Теперь у вас еще больше шансов выиграть великолепные призы именно в эти 3 дня. Напоминаем, что срок действия акции истекает уже 18 октября!

Заказывайте безопасные шкафы-купе только в сети фирменных салонов Komandor в Тюмени. Подарите себе и своим любимым радость и уют!

*Узнайте подробные условия акции прямо сейчас у менеджеров фирменных салонов KOMANDOR.

Звоните по телефону (3452) 500–113 или обращайтесь в фирменный салон в Тюмени:

1. Выберите для себя географически удобный салон

2. Обратитесь к менеджеру этого салона и узнайте подробности акции!

«Если шкаф-купе, то безопасный Komandor!»

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