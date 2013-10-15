В Тюмени прошли учения для следователей

Криминалисты предварительно провели теоретический курс для семидесяти участников учений, среди которых были и представители Школы молодого следователя, открытой на базе Института государства и права ТюмГУ. Опытные сотрудники рассказали о собственной практике и важных нюансах ведения следствия в подобных условиях. За три часа занятий участники учений ознакомились с методиками ведения фотосъемки, составлением сопровождающей документации и правилами пользования специальной техники.
По словам заместителя руководителя отдела криминалистики следственного комитета по Тюменской области Виктора Шанина, практические занятия стопроцентно приближены к условиям работы следователя в реальной жизни.
«Эта работа имеет множество тонкостей и особенностей, поэтому относиться к занятиям следует серьезно, ведь знания, полученные здесь, помогут начинающим следователям достойно показать себя в период стажировки, а работающим специалистам подобные учения помогают обмениваться опытом», — говорит он.
Марина Рыбьякова
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