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В Тюмени прошли учения для следователей

15 октября 2013, 09:17
Учения по работе в полевых условиях для следователей Тюменской области прошли на полигоне ТВВИКУ. По легенде, разработанной для практической части занятий, необходимо было обнаружить труп мужчины в определенном квадрате местности и правильно составить протокол следствия.
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Тюмень

Криминалисты предварительно провели теоретический курс для семидесяти участников учений, среди которых были и представители Школы молодого следователя, открытой на базе Института государства и права ТюмГУ. Опытные сотрудники рассказали о собственной практике и важных нюансах ведения следствия в подобных условиях. За три часа занятий участники учений ознакомились с методиками ведения фотосъемки, составлением сопровождающей документации и правилами пользования специальной техники.

По словам заместителя руководителя отдела криминалистики следственного комитета по Тюменской области Виктора Шанина, практические занятия стопроцентно приближены к условиям работы следователя в реальной жизни.

«Эта работа имеет множество тонкостей и особенностей, поэтому относиться к занятиям следует серьезно, ведь знания, полученные здесь, помогут начинающим следователям достойно показать себя в период стажировки, а работающим специалистам подобные учения помогают обмениваться опытом», — говорит он.

Марина Рыбьякова

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#Новости#Тюмень#Следственное управление#Учения#Таня#Общество
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