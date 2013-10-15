В Тюмени прошли учения для следователей

Криминалисты предварительно провели теоретический курс для семидесяти участников учений, среди которых были и представители Школы молодого следователя, открытой на базе Института государства и права ТюмГУ. Опытные сотрудники рассказали о собственной практике и важных нюансах ведения следствия в подобных условиях. За три часа занятий участники учений ознакомились с методиками ведения фотосъемки, составлением сопровождающей документации и правилами пользования специальной техники.