В «Синема Парке» появятся RealD 3D залы

«Восемнадцать крупнейших городов России, в которых присутствуют кинотеатры „Синема Парк“, получат уникальную возможность смотреть фильмы на специальном серебряном экране с высокой яркостью и четкостью изображения RealD, которое не достижимо в обычных залах при использовании других технологий. Теперь мировые стандарты качества станут доступны не только зрителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и жителям самых отдаленных городов нашей страны», — говорит генеральный директор национальной сети кинотеатров «Синема Парк» Сергей Китин.
Роберт Мейсон, управляющий директор RealD в Европе с уверенностью комментирует очередную сделку: «Российские зрители с большим энтузиазмом встречают новые технологии и высоко ценят премиальное качество кинопоказа, и мы очень рады со своей стороны поддерживать эту аудиторию. Национальная сеть кинотеатров „Синема Парк“ — один из самых престижных игроков российского кинобизнеса, амбициозные планы которого совпадают с нашими. Мы с гордостью объявляем о настоящей сделке и продолжим развитие в регионе».
Контракт с Национальной сетью кинотеатров «Синема Парк» — доказательство активного роста RealD на российском рынке. Компания недавно открыла представительство в Москве, и новый контракт продолжает серию сделок с сетями кинотеатров «Киномакс», «Каро Фильм» и «Мираж Синема».
RealD — ведущая в мире технология 3D, которой оснащены 23,500 экранов более 1000 кинотеатров в 74 странах мира (данные от 30 июня 2013), сообщает «Синема Парк».
О RealD Inc.
RealD является ведущим поставщиком 3D-технологии в мире. Благодаря большому портфолио патентов в сфере технологий производства и показа 3D RealD позволяет получить первоклассное качество при просмотре 3D-картин как в кинотеатре, так и в домашних условиях. RealD предоставляет лицензированное оборудование RealD Cinema Systems кинотеатрам, которые показывают кинофильмы и альтернативный контент в 3D-формате. Помимо этого, компания производит 3D-дисплеи, очки, а также предлагает свои технологии производителям цифровой техники, которая обеспечивает показ 3D-контента. Революционные технологии RealD были использованы в приложениях и программах управления на марсоходе Mars Rover.