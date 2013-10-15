В «Синема Парке» появятся RealD 3D залы

RealD является ведущим поставщиком 3D-технологии в мире. Благодаря большому портфолио патентов в сфере технологий производства и показа 3D RealD позволяет получить первоклассное качество при просмотре 3D-картин как в кинотеатре, так и в домашних условиях. RealD предоставляет лицензированное оборудование RealD Cinema Systems кинотеатрам, которые показывают кинофильмы и альтернативный контент в 3D-формате. Помимо этого, компания производит 3D-дисплеи, очки, а также предлагает свои технологии производителям цифровой техники, которая обеспечивает показ 3D-контента. Революционные технологии RealD были использованы в приложениях и программах управления на марсоходе Mars Rover.