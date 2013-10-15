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В «Синема Парке» появятся RealD 3D залы

15 октября 2013, 15:51
Сеть кинотеатров «Синема Парк» и компания RealD Inc. подписали контракт на оборудование в ближайшие 5 лет до 200 залов киносети кинопроекционной технологией RealD 3D.
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Тюмень

«Восемнадцать крупнейших городов России, в которых присутствуют кинотеатры „Синема Парк“, получат уникальную возможность смотреть фильмы на специальном серебряном экране с высокой яркостью и четкостью изображения RealD, которое не достижимо в обычных залах при использовании других технологий. Теперь мировые стандарты качества станут доступны не только зрителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и жителям самых отдаленных городов нашей страны», — говорит генеральный директор национальной сети кинотеатров «Синема Парк» Сергей Китин.

Роберт Мейсон, управляющий директор RealD в Европе с уверенностью комментирует очередную сделку: «Российские зрители с большим энтузиазмом встречают новые технологии и высоко ценят премиальное качество кинопоказа, и мы очень рады со своей стороны поддерживать эту аудиторию. Национальная сеть кинотеатров „Синема Парк“ — один из самых престижных игроков российского кинобизнеса, амбициозные планы которого совпадают с нашими. Мы с гордостью объявляем о настоящей сделке и продолжим развитие в регионе».

Контракт с Национальной сетью кинотеатров «Синема Парк» — доказательство активного роста RealD на российском рынке. Компания недавно открыла представительство в Москве, и новый контракт продолжает серию сделок с сетями кинотеатров «Киномакс», «Каро Фильм» и «Мираж Синема».

RealD — ведущая в мире технология 3D, которой оснащены 23,500 экранов более 1000 кинотеатров в 74 странах мира (данные от 30 июня 2013), сообщает «Синема Парк».

О RealD Inc.

RealD является ведущим поставщиком 3D-технологии в мире. Благодаря большому портфолио патентов в сфере технологий производства и показа 3D RealD позволяет получить первоклассное качество при просмотре 3D-картин как в кинотеатре, так и в домашних условиях. RealD предоставляет лицензированное оборудование RealD Cinema Systems кинотеатрам, которые показывают кинофильмы и альтернативный контент в 3D-формате. Помимо этого, компания производит 3D-дисплеи, очки, а также предлагает свои технологии производителям цифровой техники, которая обеспечивает показ 3D-контента. Революционные технологии RealD были использованы в приложениях и программах управления на марсоходе Mars Rover.

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