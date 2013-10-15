Тюменцы гибнут на скользких дорогах

Около половины седьмого часа утра на 25-м километре автодороги Упорово — Заводоуковск съехал в кювет и перевернулся автомобиль Vortex Tringo. Управлявший автомобилем 23-летний молодой человек погиб. Травмы получили 16-летний юноша и 17-летняя девушка, также находившиеся в автомобиле. По предварительным данным, компания молодых людей, жителей Ялуторовска, возвращалась домой с горячего источника, расположенного в Упоровском районе. По словам очевидцев, пассажиры были пьяны. Употреблял ли спиртное водитель перед тем как сесть за руль, определит экспертиза.
Около трех часов дня на 11-м километре дороги Бердюжье — Армизонское съехал в кювет и перевернулся УАЗ. 54-летний водитель внедорожника погиб, черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины получил 22-летний пассажир автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В половине восьмого часа вечера в селе Нижняя Тавда на улице Заречной съехал с проезжей части и въехал в дерево автомобиль «Лада». В результате этого происшествия погибли два человека: 45-летний водитель автомобиля и его 50-летний пассажир.
В Заводоуковском округе на автодороге Падун — Лебедевка перевернулся автомобиль Daewoo Matiz. Малолитражкой управляла 22-летняя девушка с водительским стажем меньше года. Девушка получила травмы головы и плеча.
На 33-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе съехал в кювет автомобиль Hundai. У управлявшей им 31-летней женщины травма головы. На 144-м километре дороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе съехали в кювет и перевернулись «Жигули» 5-й модели. Автомобилем управлял 68-летний мужчина. В результате происшествия он получил черепно-мозговую травму и перелом ключицы.
Причина описанных выше аварий, подчеркивают в ГИБДД — не столько просто скользкая дорога и плохие погодные условия, сколько движение со скоростью, не обеспечивающей безопасность и совершение резких маневров, приводящее к потере управления автомобилем.
Но не только съезды в кювет были причиной аварий в прошедшие сутки. В областном центре около двух часов дня на Московском тракте, напротив дома № 7, столкнулись автомобили Daewoo и Lexus. По предварительным данным, водитель Daewoo находился в состоянии опьянения и выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 32-летнй пассажир этого автомобиля получил черепно-мозговую травму.
Госавтоинспекция рекомендует водителям установить на свой автомобиль зимнюю резину и обязательно соблюдать меры предосторожности на скользкой дороге: двигаться со скоростью, обеспечивающей возможность постоянного контроля над автомобилем, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.