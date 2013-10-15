Тюменцы гибнут на скользких дорогах

Около половины седьмого часа утра на 25-м километре автодороги Упорово — Заводоуковск съехал в кювет и перевернулся автомобиль Vortex Tringo. Управлявший автомобилем 23-летний молодой человек погиб. Травмы получили 16-летний юноша и 17-летняя девушка, также находившиеся в автомобиле. По предварительным данным, компания молодых людей, жителей Ялуторовска, возвращалась домой с горячего источника, расположенного в Упоровском районе. По словам очевидцев, пассажиры были пьяны. Употреблял ли спиртное водитель перед тем как сесть за руль, определит экспертиза.