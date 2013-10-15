«Сталинград» установил рекорд в российском прокате

Первая в истории российского кино картина в формате IMAX 3D собрала более 520 миллионов рублей (16,12 миллиона долларов) и установила абсолютный рекорд для сборов отечественной картины в стартовый уик-энд. Однако, поясняет «Кинобизнес сегодня», из-за разницы в курсах валют долларовый рекорд остается за «Самым лучшим фильмом» Кирилла Кузина, который собрал за 24–27 января 2008 года 16,48 миллионов долларов.