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«Сталинград» установил рекорд в российском прокате

15 октября 2013, 08:06
Драма Федора Бондарчука «Сталинград» стала лидером российского проката по итогам выходных 10–13 октября, сообщает в понедельник, 14 октября, портал «Кинобизнес сегодня» со ссылкой на данные дистрибьюторских компаний и Rentrak Corp.

Первая в истории российского кино картина в формате IMAX 3D собрала более 520 миллионов рублей (16,12 миллиона долларов) и установила абсолютный рекорд для сборов отечественной картины в стартовый уик-энд. Однако, поясняет «Кинобизнес сегодня», из-за разницы в курсах валют долларовый рекорд остается за «Самым лучшим фильмом» Кирилла Кузина, который собрал за 24–27 января 2008 года 16,48 миллионов долларов.

Бюджет «Сталинграда» составил около 30 миллионов долларов. Фильм вошел в список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

На втором месте в российском прокате оказался космический триллер «Гравитация» с 3,91 миллиона долларов. Всего с момента выхода на экраны фильм заработал в России 14,26 миллиона долларов. Работа режиссера Альфонсо Куарона лидирует и в североамериканском прокате, но там ее сборы составили за минувший уик-энд около 44,3 миллиона долларов.

Третье место занял фильм ужасов «Астрал: Глава 2», заработавший 1,83 миллиона (8,13 миллиона с начала проката). На четвертой строчке находится фантастический триллер «Философы: Урок выживания» с 780 тысячами долларов, а замыкает пятерку лидеров комедия «Бойфренд из будущего» с 490 тысячами долларов.

#Новости#Россия#Кино#Таня#Культура
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