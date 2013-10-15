Роллы — не только вкусно, но и опасно?

«Отдыхали в субботу, 5 октября, в кафе „Дукат“, что на улице Таймырской. За столом собралось около 20 человек, праздновали день рождения родственника. Через день сильно поднялась температура, появились другие „прелести“ пищевого отравления. Сначала списали на ОРВИ, осень, вроде все болеют. Но созвонились с другими участниками застолья и поняли, что слегли все гости, угостившиеся фирменными роллами кафе „Дукат“. Причем недомогание прямо пропорционально количеству съеденного японского блюда. Кого-то увезли на скорой с температурой под 40 в инфекционную больницу, кто-то слег дома. Сильнее всего досталось пожилой женщине, у которой на фоне отравления обострились хронические болезни и она находится в тяжелом состоянии», — рассказывают тюменцы, подтверждая свой рассказ справками из больницы. По информации горожан, это не первый случай острого отравления пищей в этом кафе: «В инфекционке рассказали, что после чаепития в этом кафе уже привозили пожилых людей — им организовали чаепитие ко дню пожилого человека».