Регистрация без брака

Продать машину вместе с номером можно было довольно давно. Но одна из основных причин, по которой автовладельцы этой услуги избегали, в том, что новый автовладелец мог не поставить машину на учет вовремя. В результате транспортный налог, а также все штрафы, выписанные автоматической системой фотовидеофиксации, ложились на старого хозяина. Для того, чтобы не возникло подобных проблем, предусмотрено такое действие, как прекращение регистрации. Через десять дней после подписания договора старый собственник может обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию. Ему в этом не откажут, если в регистрационные данные еще не внесены изменения. При этом документы и регистрационные знаки будут объявлены в розыск.