Регистрация без брака

Такие новации прописаны в новом административном регламенте по регистрации транспортных средств, который опубликовала «Российская газета» и который вступает в силу сегодня, 15 октября.
МВД удалось сохранить основные положения действующей системы регистрации транспорта, но при этом сократить количество процедур и документов. В результате время регистрации сокращено с трех часов до одного. В этот час входят: проверка сведений (в автоматизированном режиме до 20 минут), осмотр автомобиля (до 20 минут). На решение о регистрации или отказе отводится 10 минут. Еще 10 минут на выдачу документов и регистрационных знаков. Отдельно прописано время в ожидании очереди на прием заявления. Оно не должно превышать 15 минут.
Как же теперь будут ставить автомобиль на учет?
В новом порядке регистрации сделан серьезный шаг к тому, чтобы попробовать закрепить номер за автомобилем. Такая процедура, как снятие с учета, предусмотрена только для машин, которые списываются в утиль или выбывают за пределы государства. Все остальные операции будут носить название «изменение регистрационных данных».
Таким образом, если вы продаете машину, то продаете ее вместе с номерами. При этом вам не надо обращаться в ГИБДД, чтобы снять машину с учета или самим производить это изменение регистрационных данных. Задача покупателя в течение 10 суток поставить машину на учет. Именно при выполнении этого действия ГИБДД изменит данные в базе. И старому собственнику уже не будут грозить «письма счастья» за нарушения, совершенные на проданной машине.
Напомним, что собственник у автомобиля меняется не на основании регистрационных документов, а на основании договора купли-продажи, который может быть оформлен в простой письменной и даже в устной форме. Правда, в последнем случае в ГИБДД должны прийти оба участника сделки. Продавец потребуется для того, чтобы официально подтвердить, что он продал эту машину именно этому человеку.
Так вот, с паспортом на транспортное средство, с договором купли-продажи, новый собственник должен прийти в ГИБДД в течение 10 суток после заключения договора и поставить машину на учет. При этом он может сохранить за собой те знаки, которые на этой машине есть. Тогда процедура оформления обойдется ему дешевле.
Он также может поменять знаки. Для этого ему потребуется написать заявление о том, что он хочет их заменить. В этом случае автомобилю будут присвоены новые номера.
Надо сказать, что у прежнего собственника автомобиля осталось право на сохранение за собой номеров. Чтобы их оставить у себя, ему придется до продажи автомобиля обратиться в ГИБДД с заявлением о сохранении номеров. В этом случае автомобилю будет присвоен новый номер и автовладельцу выдадут новые знаки. Именно с ними он и будет продавать машину.
Кстати, увеличился и срок хранения номеров. Теперь ГИБДД их будет хранить полгода вместо одного месяца. Сделано это потому, что зачастую автомобилисты, сдававшие машину в трейд-ин, не успевали за месяц приобрести новую машину. В результате их оставленные номера уходили на чужие авто. Полгода — вполне нормальный срок, чтобы приобрести новое средство передвижения.
Продать машину вместе с номером можно было довольно давно. Но одна из основных причин, по которой автовладельцы этой услуги избегали, в том, что новый автовладелец мог не поставить машину на учет вовремя. В результате транспортный налог, а также все штрафы, выписанные автоматической системой фотовидеофиксации, ложились на старого хозяина. Для того, чтобы не возникло подобных проблем, предусмотрено такое действие, как прекращение регистрации. Через десять дней после подписания договора старый собственник может обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию. Ему в этом не откажут, если в регистрационные данные еще не внесены изменения. При этом документы и регистрационные знаки будут объявлены в розыск.
Позже регистрацию можно возобновить. Но если снять автомобиль с учета в утиль, то восстановить регистрацию будет уже невозможно. Кстати, именно поэтому, если в аварии ваш автомобиль получил повреждения, не совместимые с жизнью, но вы рассчитываете его продать хотя бы на запчасти, не стоит снимать его с учета в утиль. Лучше прекратить регистрацию.
Еще немного об утиле. Вам откажут в регистрации автомобиля, выпущенного в обращение, если в паспорте транспортного средства нет отметки об уплате утилизационного сбора. Правда, это касается только автомобилей, которые допущены на наш рынок после 1 сентября 2012 года. Паспортов транспортных средств, выданных ранее, это не касается.
Есть одна тонкость при постановке на учет транспортных средств со старыми номерами. Эти номера должны соответствовать требованиям законодательства. Если номера после долгой эксплуатации потерты, то требуется изготовить их дубликат. Иначе в Госавтоинспекции вам поменяют номера на новые.
Изготовить дубликат — несложно. Существует масса фирм, которые изготовят вам такие дубликаты за считаные минуты. Некоторые из них зачастую находятся в непосредственной близости от регистрационных отделов ГИБДД.
Впервые предусмотрена возможность изготовления дубликатов утраченных или похищенных регистрационных знаков. Например, потеряли вы номер по дороге. Дороги у нас сами знаете какие: не то что номер, бампер можно потерять. Что делать? Сейчас вам потребовалось бы идти в ГИБДД и получать новые номера. После вступления в силу регламента вы можете обратиться в соответствующую коммерческую структуру, где вам изготовят дубликат потерянного номера.
В последнее время распространение получил новый вид криминального бизнеса: воровство номеров. Особенно болезненно это было для гостей из других регионов. Передвигаться по дорогам без номеров они не имели права, приходилось либо платить вымогателям, либо перерегистрировать машину. Но если машина из другого региона, то сделать это было практически невозможно. Сейчас можно будет спокойно изготовить дубликат.
Остается риск, что ваши украденные номера повесят на другой автомобиль, чтобы совершить какое-нибудь «черное дело». Поэтому лучше все-таки обратиться в ГИБДД и провести процедуру «изменения данных», то есть получить новые номера. Тем более, что сейчас любое регистрационное действие можно провести в любом подразделении в любом регионе, независимо от вашей прописки.
Если, например, краснодарец купил машину в Москве, он может поставить ее на учет непосредственно в столице. При этом номера он получит с московским кодом региона. Но в базе данных автомобиль будет приписан к реальному месту жительства автовладельца.
В документе говорится, что после вступления в силу регламента такие действия должны проводить не менее одного регистрационного подразделения на регион. А с 1 января 2014 года — не менее половины подразделений региона.
По имеющимся данным, сейчас из 1382 регистрационных подразделений к такой работе не готовы только 102. Проблемы связаны с отсутствием или низким качеством связи. Но эти 102 подразделения находятся в очень отдаленных местах нашей родины. Несколько — на Курильских островах. Сложно предположить, что туда повезут ставить на учет машину с московскими номерами или кто-нибудь захочет оттуда перегнать машину в Красноярск.