Пьяный водитель КАМАЗа сбил светофор

«Мы ехали по улице Котельщиков по направлению к Александровскому саду. Прямо на нас, на встречную полосу несся КАМАЗ, потом он резко свернул и сбил знак. Мы подумали, что у него не работают тормоза. Когда мы возвращались по этой же дороге, то увидели, что его задержали полицейские. Судя по его неадекватному поведению, он был пьян. Страшно, когда на тебя летит КАМАЗ, ведь он может превратить в лепешку любой легковой автомобиль», — рассказал NashGorod.ru пассажир автомобиля, чудом избежавшего ДТП.