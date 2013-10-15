После модернизации системы оповещения вой сирен услышит каждый

Услышав вой сирен, человек должен включить телевизор или радио, чтобы узнать о возможном ЧС и правилах, которые следует соблюдать населению. Кроме того, необходимая информация выводится на экраны системы ОКСИОН, которые установлены в местах массового скопления людей — в торговых центрах и на рынках, на вокзалах, в развлекательных заведениях. 17 октября будет также опробовано SMS-оповещение абонентов некоторых операторов связи. Предполагается, что сообщения о проверке системы оповещения получат клиенты компаний «Мегафон» и «Ростелеком». В недалеком будущем, когда алгоритм взаимодействия МЧС и сотовых операторов окончательно наладится, в массовую рассылку в случае беды попадут все пользователи мобильных телефонов.