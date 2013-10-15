После модернизации системы оповещения вой сирен услышит каждый

Услышав вой сирен, человек должен включить телевизор или радио, чтобы узнать о возможном ЧС и правилах, которые следует соблюдать населению. Кроме того, необходимая информация выводится на экраны системы ОКСИОН, которые установлены в местах массового скопления людей — в торговых центрах и на рынках, на вокзалах, в развлекательных заведениях. 17 октября будет также опробовано SMS-оповещение абонентов некоторых операторов связи. Предполагается, что сообщения о проверке системы оповещения получат клиенты компаний «Мегафон» и «Ростелеком». В недалеком будущем, когда алгоритм взаимодействия МЧС и сотовых операторов окончательно наладится, в массовую рассылку в случае беды попадут все пользователи мобильных телефонов.
Несмотря на то, что по плану оповещением должно быть охвачено около 80% жителей Тюмени, пользователи интернет-портала Nashgorod.ru каждый год жалуются на то, что сирену не слышали и, случись ЧС, информацию бы вовремя не получили. Проблему признают и сотрудники МЧС.
Как рассказал начальник отдела информационных технологий, автоматизации систем управления и связи ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Калякин, региональная система централизованного оповещения была введена в эксплуатацию много лет назад, и сейчас аппаратура технически устарела. На конец 2013 года и 2014 год запланирована глобальная реконструкция областной системы оповещения. На нее выделено 3 миллиона рублей. В настоящее время проект реконструкции системы согласован с межведомственной рабочей группой Тюменской области и главами муниципальных образований, прошел госэкспертизу в Федеральном центре ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
В рамках реконструкции старое оборудование заменят на современное, произойдет переход от аналоговых способов передачи сигналов к цифровым, станет возможным телефонное оповещение населения региона и перехват в случае необходимости телевизионного сигнала. Кроме того, будет значительно увеличено число сирен, а качество звука улучшится. Предполагается, что после реконструкции сигнал «Внимание! Всем!» услышит каждый.
Пока же сотрудники МЧС продолжают мониторить информацию тюменцев о том, в каких частях города сирену слышно, а в каких — нет. Александр Калякин заверил, что сообщения интернет-пользователей, в том числе и форумчан NGR, не остаются без внимания и анализируются. Он попросил тюменцев указывать в сообщениях конкретные места, где сигнал оповещения не был слышен.