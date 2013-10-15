Понадеялись на интим: тюменцев отравили и ограбили заезжие «клофелинщицы»

По данным следствия, 54-летний житель Свердловской области организовал группу, в состав которой вошли две девушки в возрасте 22 и 27 лет. Именно они знакомились с жертвой в людном месте — в ночных клубах, на вокзалах. Девушки втирались мужчинам в доверие, угощали спиртным, предлагали куда-то подвезти и сажали в машину, водителем которой был организатор группы. Одна из преступниц наливала очередной стакан, но уже с сильнодействующим психотропным препаратом. После того, как жертва теряла сознание, злоумышленники забирали у мужчины деньги и прочее ценное имущество.