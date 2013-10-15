Понадеялись на интим: тюменцев отравили и ограбили заезжие «клофелинщицы»

По данным следствия, 54-летний житель Свердловской области организовал группу, в состав которой вошли две девушки в возрасте 22 и 27 лет. Именно они знакомились с жертвой в людном месте — в ночных клубах, на вокзалах. Девушки втирались мужчинам в доверие, угощали спиртным, предлагали куда-то подвезти и сажали в машину, водителем которой был организатор группы. Одна из преступниц наливала очередной стакан, но уже с сильнодействующим психотропным препаратом. После того, как жертва теряла сознание, злоумышленники забирали у мужчины деньги и прочее ценное имущество.
На протяжении нескольких лет криминальное трио занималось преступным бизнесом преимущественно на территории Свердловской области, но недавно мужчина и его сообщницы приехали в Тюмень.
«6 октября девушки познакомились в ночном клубе с двумя молодыми людьми, они вместе выпили. Сесть в незнакомую машину молодых людей заставило предложение вступить в половую близость. Приехав в съемную квартиру, девушки растворили в стаканах со спиртным таблетки сильнодействующего препарата и дали своим жертвам выпить. Уже через несколько минут оба потеряли сознание. Обвиняемые похитили имущество и скрылись с места преступления. Мужчин в бессознательном состоянии обнаружила хозяйка квартиры, сдававшая жилплощадь посуточно. Оба были доставлены в областную клиническую больницу № 1 города, где один из пострадавших скончался», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Для расследования уголовного дела была создана следственная группа. После совершения двух аналогичных преступлений, обошедшихся, к счастью, без летальных исходов, члены группы были задержаны в Сургуте. В настоящее время им предъявлены обвинения по п. «а, в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина и его сообщницы заключены под стражу. Свою вину все трое признают полностью.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется возможная причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.