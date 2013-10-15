Полиция прикрыла засекреченное казино

«В заведении, расположенном на улице Володарского областного центра, соблюдалась строжайшая секретность: доступ в заведение имел ограниченный круг лиц, которые могли попасть внутрь только после специального сигнала, велось наружное видеонаблюдение, работал прошедший необходимую подготовку персонал. Входная дверь помещения была оборудована металлической цепью, позволяющей пройти только одному человеку. Для фиксации незаконной азартной деятельности тюменским оперативникам прошлось разработать целую операцию, сопровождающейся силовой поддержкой бойцов СОБР», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В ходе операции были изъяты фишки на общую сумму в несколько миллионов рублей, деньги от незаконной деятельности, покерный стол, десятки колод игральных карт и других атрибутов азартной деятельности. В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы с целью принятия решения по существу.
Отметим, что с начала текущего года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции проведено более 200 проверок, по результатам которых закрыт ряд нелегальных игровых притонов и изъято свыше 2500 единиц игрового оборудования.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области