Полиция прикрыла засекреченное казино

В ходе операции были изъяты фишки на общую сумму в несколько миллионов рублей, деньги от незаконной деятельности, покерный стол, десятки колод игральных карт и других атрибутов азартной деятельности. В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы с целью принятия решения по существу.