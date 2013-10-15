От гриппа привили уже половину маленьких тюменцев

Вакцина от гриппа начала поступать в область со второго сентября, первыми пришли препараты для детей, рассказала на прошедшей в пресс-центре агентства ФедералПресс пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина. Несмотря на то, что прививочная кампания началась недавно, в области уже успели привить 50% детей. Взрослых защищать от болезней начали только на днях: вакцина для них поступила в регион 8 октября.