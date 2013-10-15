От гриппа привили уже половину маленьких тюменцев

Вакцина от гриппа начала поступать в область со второго сентября, первыми пришли препараты для детей, рассказала на прошедшей в пресс-центре агентства ФедералПресс пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина. Несмотря на то, что прививочная кампания началась недавно, в области уже успели привить 50% детей. Взрослых защищать от болезней начали только на днях: вакцина для них поступила в регион 8 октября.
«В первую очередь прививаем медиков, работников образования, транспорта, коммунальных служб и торговли. Поскольку грипп — достаточно тяжелое заболевание, которое может вызвать обострение хронических заболеваний, прививаем пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системы, эндокринологическими заболеваниями», — уточнила главный иммунолог Тюмени, главный врач городской поликлиники № 8 Наиля Кулахметова.
Бояться прививки не надо, добавила она: «Часто жалуются, мол, сделали прививку — и заболели! Но нужно помнить, что не всякое респираторное заболевание вызывается вирусом гриппа. А заболеть гриппом вследствие прививки, которую мы сейчас делаем, невозможно: даже ослабленного вируса в вакцине нет».
Всего до первого ноября планируют за счет бюджетных средств в рамках национального календаря прививок планируют привить 350 тысяч взрослых и 105 тысяч детей, то есть, как и в прошлые годы, — чуть больше 40% населения области. Чем выше эта цифра, тем больше шансов избежать осенне-зимней эпидемии вирусных заболеваний, подчеркивают врачи.
Пока же уровень заболеваемости не превышен — она соответствует среднему сезонному уровню. Чаще всего хворать нас с вами заставляют риновирусы, пару недель назад был зафиксирован один случай аденовирусной инфекции, а вирусов гриппа пока не обнаружено вовсе.
Чтобы максимально обезопасить себя от «простуды» в холода (в этом году эпидсезон начался несколько раньше из-за холодной осени), врачи советуют соблюдать простые рекомендации: укрепляйте общий иммунитет женьшенем, лимонником и эхинанацеей, пейте витамины, ешьте лук и чеснок и, конечно, одевайтесь по погоде.