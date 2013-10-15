Новое в «Ангажементе»: «Записки на сгущенке» и квазимистика

Молодежный театр «Ангажемент» охотно предоставляет свою сцену молодым режиссерам, продвигая совершенно новые для тюменской аудитории спектакли. Октябрь принесет тюменцам две премьеры от приглашенных режиссеров.
Премьера документального спектакля о жизни тюменки Клавдии Гуленковой в постановке Олеси Невмержицкой состоялась 12 октября. Идея принадлежит художественному руководителю театра Леониду Окуневу. Он узнал о существовании теперь уже знаменитых «Записок на сгущенке» (дневники Клавдии Григорьевны, которые она писала на обертках от сгущенного молока) и распознал в этом интересный материал.
Спектакль создан в эстетике документального театра: в основе драматургии только реальные факты, в тексте нет ни одного сочиненного слова. Олеся Невмержицкая считает, что творческой группе удалось передать атмосферу времени, в котором жила Клавдия и её семья. Юность этой героини пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной Войны. Оттолкнувшись от этой темы, актеры и режиссер говорят о семье, о проблеме взаимоотношения разных поколений.
В октябре нас ожидает еще одна необычная премьера. Режиссер Микаил Микаилов ставит спектакль «Мусье Жордан — ученый ботаник и дервиш Масталишах — знаменитый колдун» по пьесе классика азербайджанской литературы Мирзы Ахундова. «Автор был приверженцем идеи материализма. Я хочу сделать конфликт духа и материального начала основным в спектакле. Мы все время сталкиваемся с ощущением того что какая-то мистика в этом мире существует, и в тоже время отрицаем это», — рассказывает о своей задаче режиссер. Микаил Микаилов решит эту проблему в жанре квазимистики (якобы мистика). Сдача спектакля назначена на 18 октября.
Варвара Сополева