Новое в «Ангажементе»: «Записки на сгущенке» и квазимистика

В октябре нас ожидает еще одна необычная премьера. Режиссер Микаил Микаилов ставит спектакль «Мусье Жордан — ученый ботаник и дервиш Масталишах — знаменитый колдун» по пьесе классика азербайджанской литературы Мирзы Ахундова. «Автор был приверженцем идеи материализма. Я хочу сделать конфликт духа и материального начала основным в спектакле. Мы все время сталкиваемся с ощущением того что какая-то мистика в этом мире существует, и в тоже время отрицаем это», — рассказывает о своей задаче режиссер. Микаил Микаилов решит эту проблему в жанре квазимистики (якобы мистика). Сдача спектакля назначена на 18 октября.