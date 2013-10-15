Ночь распродаж в «Малахите»

Ночь распродаж пройдет в пятницу, 18 октября, с 20:00 до 24:00 в торгово-развлекательном центре «Малахит» (ул. Республики, 200а). В этот вечер скидки можно будет получить в 70 магазинах.
В магазине бытовой техники «Норд», который 10 октября открылся в ТРЦ «Малахит», на 3 этаже скидки будут до 30% на весь ассортимент.
В 12 меховых салонах вас ждут скидки на шикарные шубки из каракульчи, мутона, меха норки, соболя, кролика, енота, лисы, рыси, шиншиллы и оцелота будут со скидками от 3% до 50%.
Вы сможете приобрести одежду в 16 магазинах с женской одежды со скидками от 10% до 70%. Для женщин, полных жизнью, скидки сделают магазины «Королевский Размер», Silver String, Primma Donna, Eva, Lady Elite+XL. Стильные офисные костюмы и повседневную одежду по привлекательным ценам можно будет увидеть в магазинах Y-London, Mosaika, Monica Richi, Muray and Co, Pafos, Grandi, Стильная штучка, Modesta, ElitShope, Bolero и Vitrin.
10 магазинов с мужской офисной и повседневной одеждой будут давать скидки от 10% до 70%: Аршин — до 70%, Mantana, Climber, Zorin, Barkland — до 50%; Benaffetto — до 40%; Magnify и Мужской клуб — до 30%; MAN*S — до 20% и Wonderman — до 10%.
В 7 магазинов с обувью вы получите скидки от 10% до 70% в том числе в магазине Obuv.com(20%) и Basconi (от 20% до 50%).
На дубленки, кожаные куртки и тренчи и пальто для мужчин и женщин скидки будут от 5% до 50% в 12 магазинах торгового центра.
Головные уборы из меха и можно будет приобрести со скидками от 10% до 50% в 6 магазинах. Аксессуары, сумки, ремни со скидками можно будет купить в Etalon-Jenavi, Accessory и Lady Collection, Hop Bag и Angel. На нижнее белье скидки будут до 50%. В магазине Palmetta скидки 20%.
На мероприятии можно будет получить сувениры на память и фотографии.
Ночь распродаж стартует в 20 часов 18 октября, ТРЦ «Малахит», ул. Республики, 200а.