Нарушение на госзакупках не повлекло нецелевого использования бюджета

Выявленное нарушение не повлекло неэффективного (нецелевого) использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования, так как Почта России является монополистом в соответствующей сфере услуг и заключение контрактов с ней допускается без проведения процедуры торгов в соответствии с п.1 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».