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Нарушение на госзакупках не повлекло нецелевого использования бюджета

15 октября 2013, 14:18
Прокуратурой Тюменской области опубликована информация о привлечении УФАС России по Тюменской области директора филиала № 1 ГУ — Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ к штрафу на общую сумму 40 тысяч рублей по результатам надзорных мероприятий.

Прокуратурой Тюменской области опубликована информация о привлечении УФАС России по Тюменской области директора филиала № 1 ГУ — Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ к штрафу на общую сумму 40 тысяч рублей по результатам надзорных мероприятий.

Пресс-служба ГУ — Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ информирует, что нарушение допущено в оформлении дополнительного соглашения об увеличении суммы государственного контракта на услуги почтовой связи и непредставлении данной информации в структурное подразделение регионального отделения, ответственное за своевременное отражение необходимых сведений на официальном сайте для размещения информации о заказах.

Выявленное нарушение не повлекло неэффективного (нецелевого) использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования, так как Почта России является монополистом в соответствующей сфере услуг и заключение контрактов с ней допускается без проведения процедуры торгов в соответствии с п.1 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

При этом имело место нарушение норм закона в части изменения условий контракта (увеличение суммы контракта, вместо заключения нового на дополнительный объем необходимых услуг) и не опубликовании сведений о размещении заказа на дополнительный объем услуг и их стоимости.

В связи с выявленными прокуратурой Калининского округа г. Тюмени нарушениями в работе филиала № 1 регионального отделения рассматривается вопрос о привлечении директора филиала к дисциплинарной ответственности.

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