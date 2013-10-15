Драка у кафе закончилась смертью одного из соперников

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, драка на улице Ленина произошла около 9 утра. Из-за чего сцепились посетители одного из городских кафе, в ведомстве не уточнили, но там отметили, что оба были в состоянии алкогольного опьянения. 22-летний тюменец выбил оппоненту, который был старше его на 10 лет, зубы и сломал нос. Мужчина упал на асфальт от полученных ударов и через некоторое время перестал подавать признаки жизни.