nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Драка у кафе закончилась смертью одного из соперников

15 октября 2013, 08:22
Драка между посетителями кафе закончилась смертью одного из них. Трагедия произошла утром в воскресенье, 13 октября. От ударов соперника 32-летний тюменец упал на асфальт и через некоторое время перестал подавать признаки жизни.
Сюжет
Тюмень

О том, что неподалеку от бара «Мохито» на улице Ленина в Тюмени лежит молодой мертвый мужчина, сообщила в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru жительница города. По информации из иных источников, конфликт начался у кафе «37», расположенного по соседству.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, драка на улице Ленина произошла около 9 утра. Из-за чего сцепились посетители одного из городских кафе, в ведомстве не уточнили, но там отметили, что оба были в состоянии алкогольного опьянения. 22-летний тюменец выбил оппоненту, который был старше его на 10 лет, зубы и сломал нос. Мужчина упал на асфальт от полученных ударов и через некоторое время перестал подавать признаки жизни.

Молодой забияка был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Однако квалификация дела может еще измениться: точная причина смерти потерпевшего пока не установлена. Следствием назначено проведение судебно-медицинской и биологической экспертиз.

«Если причина смерти, согласно полученным результатам судебно-медицинской экспертизы, не будет связана с причиненными потерпевшему телесными повреждениями, то действия обвиняемого будут переквалифицированы в зависимости от тяжести телесных повреждений», — рассказали в следственном управлении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Допрошены очевидцы произошедшего, изъято видео с камер наблюдения.

#Новости#Убийства#Тюмень#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25