Драка у кафе закончилась смертью одного из соперников

О том, что неподалеку от бара «Мохито» на улице Ленина в Тюмени лежит молодой мертвый мужчина, сообщила в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru жительница города. По информации из иных источников, конфликт начался у кафе «37», расположенного по соседству.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, драка на улице Ленина произошла около 9 утра. Из-за чего сцепились посетители одного из городских кафе, в ведомстве не уточнили, но там отметили, что оба были в состоянии алкогольного опьянения. 22-летний тюменец выбил оппоненту, который был старше его на 10 лет, зубы и сломал нос. Мужчина упал на асфальт от полученных ударов и через некоторое время перестал подавать признаки жизни.
Молодой забияка был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Однако квалификация дела может еще измениться: точная причина смерти потерпевшего пока не установлена. Следствием назначено проведение судебно-медицинской и биологической экспертиз.
«Если причина смерти, согласно полученным результатам судебно-медицинской экспертизы, не будет связана с причиненными потерпевшему телесными повреждениями, то действия обвиняемого будут переквалифицированы в зависимости от тяжести телесных повреждений», — рассказали в следственном управлении.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Допрошены очевидцы произошедшего, изъято видео с камер наблюдения.