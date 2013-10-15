День рожденья Леннона в желтых красках

Директор «Тюменской школы рока» Татьяна Зыкова рассказала про организацию праздника: «Мы хотели начать день рождения именно с таких вот поздравлений, это не совсем флешмоб, просто все, кто любит творчество группы Битлз, кто любит творчество самого Леннона, пришли сегодня поздравить его. Самый главный идейный вдохновитель сегодняшнего дня, это, конечно же, наш преподаватель по направлению барабаны Сан Саныч Андрюшкин», — поделилась Татьяна.