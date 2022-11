День рожденья Леннона в желтых красках

Музыканты исполняли хиты Woman, Here comes the sun», Twist&Shout, A Hard Day’s Night и конечно же, знаменитую Yesterday, под которую тюменцы тут же затанцевали медленный танец. Old friends band не раз получила овации от благодарной публики, в конце вечера группу вызвали на бис.