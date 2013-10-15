День рожденья Леннона в желтых красках

Именно так, неравнодушные тюменцы решили поздравить своего любимого исполнителя Джона Леннона с днем рождения — знаменитый солист «Битлз» родился 9 октября 1940 года.
Организаторы праздника провели небольшой флешмоб, после которого все желающие отправились на концерт специально приглашенных гостей — группы «Old friends band».
Перед мостом Влюбленных собралось чуть более десятка человек в ожидании праздника, многие из них не представляли, как начнется тюменский день рождения знаменитого исполнителя. В половину седьмого вечера тюменцы увидели огромный букет желтых шариков и молодую девушку, одетую в стиле 60-х годов, с большой сумкой в виде желтой подводной лодки.
Организаторы праздника раздали всем желающим шарики, черный маркер и предложили написать пожелания своему любимому исполнителю. У большинства на желтых шариках появилась надпись «I love you Джон». На дне рождения зазвучала первая музыка — группа барабанщиков начала задавать настроение вечера. Под четкие ритмы зазвучала легендарная песня группы Битлз «Yellow Submarine», после чего гости праздника отпустили шарики в воздух.
Хозяйка желтой сумки Екатерина рассказала корреспонденту NashGorod.ru про свою любовь к Битлз «Я давно слушаю эту группу, и мне нравятся все их песни, я даже не могу выделить какую-то определенную из их богатого творчества», — рассказала Екатерина.
Директор «Тюменской школы рока» Татьяна Зыкова рассказала про организацию праздника: «Мы хотели начать день рождения именно с таких вот поздравлений, это не совсем флешмоб, просто все, кто любит творчество группы Битлз, кто любит творчество самого Леннона, пришли сегодня поздравить его. Самый главный идейный вдохновитель сегодняшнего дня, это, конечно же, наш преподаватель по направлению барабаны Сан Саныч Андрюшкин», — поделилась Татьяна.
После поздравлений, гости отправились на основную часть субботней программы концерт Old friends band в Байконур. Группа не заставила себя долго ждать и с первых минут выступления погрузила слушателей в незабываемую атмосферу 60-70-80-х годов. За ударными инструментами сидел Александр Андрюшкин, главный мечтатель вечера, который перед каждой песней давал краткую историческую справку о Битлз, их гастролях, альбомах, судьбе.
Путешествовали тюменцы по музыке знаменитой группы с удовольствием, каждый сам выбирал для себя способ погружения в атмосферу: одни танцевали, другие просто слушали.
По словам Александра Андрюшкина, музыкант не представляет себе свое творчество без Битлз, ведь они вдохновляли не одно поколение «Сегодня мы хотим поздравить не только Леннона, но и отдать дань уважения группе, идея создать такой концерт зародилась у меня давно», — рассказал Александр.
Музыканты исполняли хиты Woman, Here comes the sun», Twist&Shout, A Hard Day’s Night и конечно же, знаменитую Yesterday, под которую тюменцы тут же затанцевали медленный танец. Old friends band не раз получила овации от благодарной публики, в конце вечера группу вызвали на бис.
Елена Яичникова