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Дачные автобусы переводят на зимнее расписание

15 октября 2013, 15:38
Дачные автобусные маршруты в Тюмени сокращают количество рейсов, а кое-какие маршруты и вовсе отменяются в связи с ранним наступлением темного времени суток и сокращением пассажиропотока.

Зима вступает в свои права, темнеет все раньше. Многие дачники уже закончили сезон: убрали почти весь урожай, обработали земельные участки и сложили инвентарь. Все меньше горожан выезжают на дачи отдыхать — в баню и на шашлыки.

Традиционно в этот период МКУ «Тюменьгортранс» поэтапно переводит дачные автобусы на зимние графики. Уже состоялся последний этап перехода общественного транспорта на зимнее расписание.

На сегодняшний день уже прекращено движение по маршрутам № № 32, 98, 99, 124, 146, 148, 149, 154. Вплоть до 27 октября большая часть оставшихся дачных маршрутов продолжит работу только в выходные дни, а затем прекратит движение до начала следующего садоводческого сезона.

Автобусы под номерами 36, 100, 120, 135, 143, 151, и 156 продолжат работать как в выходные дни, так и в будни до конца текущей недели. В последние дни работы садоводческих маршрутов специалисты изучат и проанализируют пассажиропоток, чтобы скорректировать расписания дачных автобусов на следующий сезон.

Зимнее расписание предполагает изменения и на городских маршрутах. Так, с 14 октября на линию по маршруту № 15 дополнительно вышло три автобуса, по маршруту № 25 — 5 автобусов, по маршруту № 51 — 2 больших автобуса. Среди маршрутов с автобусами малой вместимости прибавилось машин на маршруте № 64.

Основное увеличение количества машин на городских маршрутах произойдет с 28 октября, всего на улицы Тюмени дополнительно выйдет 48 автобусов.

С началом работы по новым зимним графикам МКУ «Тюменьгортранс» в оперативном порядке обновляет информационные таблички на автобусных остановках и выводит на бесплатную горячую линию еще одного оператора. Количество звонков по номеру 8-800-300-1924 в осенний период увеличивается в два раза и достигает 1500 телефонных обращений в день.

С расписаниями маршрутов можно ознакомиться, скачав файл.

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