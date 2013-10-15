Дачные автобусы переводят на зимнее расписание

С началом работы по новым зимним графикам МКУ «Тюменьгортранс» в оперативном порядке обновляет информационные таблички на автобусных остановках и выводит на бесплатную горячую линию еще одного оператора. Количество звонков по номеру 8-800-300-1924 в осенний период увеличивается в два раза и достигает 1500 телефонных обращений в день.