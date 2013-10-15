«Беспредел на дороге»: видео с разборками на Широтной попало в Интернет

Ролик под названием «Беспредел в Тюмени» на видеохостинге выложен от лица пользователя RUSDTP со ссылкой на одноименный интернет-портал. На самом сайте «Русские дороги» отмечается, что видео разборок на дороге прислала на конкурс записей с видеорегистратора некая Юлия.
«Происшествие произошло в Тюмени. Снято из машины скорой помощи. Конфликт начался задолго до драки. Белый „Форд Фокус“ чем-то „задел“ черную „Тойоту“. Пассажир „Фокуса“ видимо за словом в карман не полез, и завязалась словесная перепалка, которая не попала в кадр. Все продолжилось, а точнее, началось на следующем светофоре. „Тойота“ перекрыла движение „Форду“. Из нее вышли несколько человек и начали избивать пассажира „Фокуса“…», — говорится в описании ситуации.
Отметим, что в конфликт вмешались свидетели — водители и пассажиры стоящих рядом машин. Они утихомирили задир из «Тойоты», после чего те вернулись в свою машину и уехали. Водитель скорой помощи, на чей регистратор была сделана запись, грозился вызвать полицию и сообщить в ДПС, однако непонятно, осуществил ли он свои намерения. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что в полицию не поступало заявления по данному происшествию.
Добавим, что точно неизвестно, где именно и когда произошел инцидент. Интернет-пользователи узнали на видеозаписи улицу Широтную. Дата, выставленная на регистраторе, — 8 сентября. Однако, если она правильная, остается непонятным, как столь интересная для горожан запись так долго нигде не появлялась.
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