«Беспредел на дороге»: видео с разборками на Широтной попало в Интернет

Отметим, что в конфликт вмешались свидетели — водители и пассажиры стоящих рядом машин. Они утихомирили задир из «Тойоты», после чего те вернулись в свою машину и уехали. Водитель скорой помощи, на чей регистратор была сделана запись, грозился вызвать полицию и сообщить в ДПС, однако непонятно, осуществил ли он свои намерения. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что в полицию не поступало заявления по данному происшествию.