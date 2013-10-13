На улице 30 лет Победы отключат несколько светофоров

Так, по данным МКУ «Тюменьгортранс», с 13.00 до 17.00 не будут работать светофоры в районе Восточного сквера на ул. 30 лет Победы, у дома № 92 на ул. 30 лет Победы, на пересечении ул. 30 лет Победы и Ткацкого проезда, а также на пересечении ул. Олимпийской и Ткацкого проезда.
Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города.
Телефон диспетчерской по обслуживанию светофорных объектов — 8-800-300-19-24.