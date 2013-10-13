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Медведев повысил студенческие стипендии

13 октября 2013, 11:04
Правительство России утвердило новые нормативы формирования стипендиального фонда учебных заведений за счет федерального бюджета. Соответствующее постановление за подписью Дмитрия Медведева опубликовано 12 октября на сайте правительства РФ.

Согласно документу, отныне государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, составит 487 рублей в месяц, а для высшего образования — 1340 рублей в месяц. Размер социальной стипендии также вырастет — 730 и 2010 рублей в месяц для среднего и высшего образования соответственно.

Кроме того, меняется размер государственной стипендии для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Для обучающихся по программам ординатуры назначена ежемесячная стипендия в размере 6717 рублей, а для аспирантов и ассистентов-стажеров — 2637 рублей.

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