Медведев повысил студенческие стипендии

Согласно документу, отныне государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, составит 487 рублей в месяц, а для высшего образования — 1340 рублей в месяц. Размер социальной стипендии также вырастет — 730 и 2010 рублей в месяц для среднего и высшего образования соответственно.