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Госдума одобрила закон об обязательном тестировании на наркотики

13 октября 2013, 10:28
Государственная дума России проголосовала в первом чтении за законопроект об обязательном освидетельствовании на употребление наркотиков для отдельных категорий граждан. Прямая трансляция пленарного заседания 11 октября велась на сайте Госдумы.

Государственная дума России проголосовала в первом чтении за законопроект об обязательном освидетельствовании на употребление наркотиков для отдельных категорий граждан.

Законопроект был одобрен всеми депутатами, присутствовавшими на заседании, — за него было подано 440 голосов.

Обязательное тестирование на наркотики, согласно тексту закона, должны будут, в частности, проходить кандидаты в водители и те, кто переоформляет свои водительские права. В настоящее время в этом случае необходимо предоставить медицинскую справку с заключением о допуске к управлению автомобилем от профильных врачей-специалистов.

В тексте документа также содержится предписание для медицинских организаций об информировании о результатах тестирования на наркотики. Так, в случае положительных результатов освидетельствования, они будут обязаны передать в органы исполнительной власти данные о лицах, допускающих употребление наркотиков.

Проходить освидетельствование, в случае окончательного принятия законопроекта, обяжут сотрудников частных охранных предприятий, полицейских, военнослужащих (в том числе во время призыва), капитанов судов, начальников поездов, пилотов и тех, кто в своей работе управляет движением транспортных средств.

Для вышеперечисленных категорий граждан также предлагается ввести ежегодное тестирование на предмет употребления наркотических веществ.

Тестировать на наркотики предлагается и тех, кто захочет получить лицензию на приобретение оружия.

Во время своего выступления на пленарном заседании автор законопроекта депутат Ирина Яровая также предложила тестировать на наркотики всех госслужащих. В июне 2013 года в России уже приняли закон, который ввел проверку на наркотики учащихся образовательных учреждений с их согласия.

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