Госдума одобрила закон об обязательном тестировании на наркотики

Обязательное тестирование на наркотики, согласно тексту закона, должны будут, в частности, проходить кандидаты в водители и те, кто переоформляет свои водительские права. В настоящее время в этом случае необходимо предоставить медицинскую справку с заключением о допуске к управлению автомобилем от профильных врачей-специалистов.