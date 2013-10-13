Госдума одобрила закон об обязательном тестировании на наркотики

Государственная дума России проголосовала в первом чтении за законопроект об обязательном освидетельствовании на употребление наркотиков для отдельных категорий граждан.
Законопроект был одобрен всеми депутатами, присутствовавшими на заседании, — за него было подано 440 голосов.
Обязательное тестирование на наркотики, согласно тексту закона, должны будут, в частности, проходить кандидаты в водители и те, кто переоформляет свои водительские права. В настоящее время в этом случае необходимо предоставить медицинскую справку с заключением о допуске к управлению автомобилем от профильных врачей-специалистов.
В тексте документа также содержится предписание для медицинских организаций об информировании о результатах тестирования на наркотики. Так, в случае положительных результатов освидетельствования, они будут обязаны передать в органы исполнительной власти данные о лицах, допускающих употребление наркотиков.
Проходить освидетельствование, в случае окончательного принятия законопроекта, обяжут сотрудников частных охранных предприятий, полицейских, военнослужащих (в том числе во время призыва), капитанов судов, начальников поездов, пилотов и тех, кто в своей работе управляет движением транспортных средств.
Для вышеперечисленных категорий граждан также предлагается ввести ежегодное тестирование на предмет употребления наркотических веществ.
Тестировать на наркотики предлагается и тех, кто захочет получить лицензию на приобретение оружия.
Во время своего выступления на пленарном заседании автор законопроекта депутат Ирина Яровая также предложила тестировать на наркотики всех госслужащих. В июне 2013 года в России уже приняли закон, который ввел проверку на наркотики учащихся образовательных учреждений с их согласия.