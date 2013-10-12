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«Телефон доверия» ГИБДД работает круглосуточно

12 октября 2013, 11:34
Госавтоинспекция города Тюмени напоминает о работающем в круглосуточном режиме «телефоне доверия».
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Тюмень

Позвонив на номер 27-40-28, граждане могут оставлять информацию, в том числе и анонимно:

— о совершаемых или готовящихся преступлениях (угоны автотранспорта, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и другое);

— о «темных» дорожно-транспортных происшествиях, в случае когда один из участников скрылся;

— о недостатках улично-дорожной сети — упавших или отсутствующих дорожных знаках, плохо видимой дорожной разметке и другое;

— о фактах нарушения сотрудниками ГИБДД законности, норм дисциплины и случаях некорректного поведения;

— о фактах коррупции, вымогательства, волокиты со стороны сотрудников полиции;

— о предложениях и мерах по совершенствованию организации дорожного движения.

#Новости#Тюмень#Телефон доверия#Транспорт#Olga#Общество
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