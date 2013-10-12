«Телефон доверия» ГИБДД работает круглосуточно

Позвонив на номер 27-40-28, граждане могут оставлять информацию, в том числе и анонимно:
— о совершаемых или готовящихся преступлениях (угоны автотранспорта, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и другое);
— о «темных» дорожно-транспортных происшествиях, в случае когда один из участников скрылся;
— о недостатках улично-дорожной сети — упавших или отсутствующих дорожных знаках, плохо видимой дорожной разметке и другое;
— о фактах нарушения сотрудниками ГИБДД законности, норм дисциплины и случаях некорректного поведения;
— о фактах коррупции, вымогательства, волокиты со стороны сотрудников полиции;
— о предложениях и мерах по совершенствованию организации дорожного движения.