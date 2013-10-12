Ночная авария на объездной: водитель «Таврии» ехал без света

Еще одна авария произошла вчера на перекрестке улиц Ленина и Перекопской. По сообщениям очевидцев, в десятом часу вечера там сбили девушку. «Когда мы ее увидели, она лежала на дороге, скорой еще не было. Не было видно и машины, которая ее сбила», — рассказали тюменцы. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, ее близкие просят свидетелей аварии обращаться по адресу vk.com/id63028813