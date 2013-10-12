Ночная авария на объездной: водитель «Таврии» ехал без света

По предварительным данным, в ДТП пострадали 3 человека, у водителя «Тойоты» — ушиб грудной клетки, у пассажира красной «Таврии» — вывих плеча, ссадины, возможно сотрясение. Водитель «Таврии» находится в более тяжелом состоянии — удар пришелся на его сторону. У мужчины тупая травма живота, возможно сотрясение. Имеется информация, что он был пьян.
По словам водителя «Тойота», который ехал прямо по Федюнинского из города, «Таврия» выехала из Ожогино без включенных фар, избежать столкновения он не смог. От удара иномарка загорелась — потушили ее проезжавшие мимо автомобилисты.
Еще одна авария произошла вчера на перекрестке улиц Ленина и Перекопской. По сообщениям очевидцев, в десятом часу вечера там сбили девушку. «Когда мы ее увидели, она лежала на дороге, скорой еще не было. Не было видно и машины, которая ее сбила», — рассказали тюменцы. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, ее близкие просят свидетелей аварии обращаться по адресу vk.com/id63028813
ДТП с погибшими случилось сегодня днем на улице Чаплина. «Две скорых, МЧС и пробка в обе стороны», — написал в своем микроблоге пользователь @malovat. Оказалось, что водитель автомобиля Mitsubishi Colt не справилась с управлением и, по не подтвержденным пока данным, погибла.
А Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей к осторожности в сложных дорожных условиях и рекомендует не откладывать установку на свой автомобиль зимней резины. Сегодня гололед в Тобольском районе уже унес две человеческие жизни.
Около восьми часов утра на 201 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Chevrolet Epica и «УАЗ Патриот». По предварительным данным, в результате заморозка и осадков на проезжей части дороги образовалась наледь. В этих условиях 31-летняя женщина, управлявшая Chevrolet, завершая маневр обгона, не справилась с управлением, автомобиль занесло, вследствие чего произошло его столкновение с внедорожником, двигавшимся со встречного направления.
В результате происшествия двое пассажиров Chevrolet, мужчины 44-х и 39-ти лет, жители Сургут погибли. Водитель автомобиля и еще один 27-летний пассажир госпитализированы в областную больницу № 3 города Тобольска.
«Статистика подобных аварий показывает, что основными факторами, приводящими к совершению ДТП в аналогичных ситуациях являются превышение безопасной скорости движения и совершение резких маневров на покрытой льдом дороге. ГИБДД рекомендует водителям соблюдать особую осторожность при движении в ночные и утренние часы, выбирать скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением своего транспортного средства и, если вы этого еще не сделали, установить на свой автомобиль зимнюю авторезину», — говорят в пресс-службе Госавтоинспекции.
Фото @DmitriySSP, @malovat и пресс-службы ГИБДД Тюменской области