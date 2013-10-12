Неравнодушные могут помочь сбитому на Харьковской пешеходу

Напомним, что Игорь переходил дорогу по пешеходному переходу возле дома № 75 на улице Харьковской, когда его сбил автомобиль. В результате удара он получил открытые переломы обеих ног, бедер, переломы ребер, множественные ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга.
На сегодняшний день произведены все необходимые операции, состояние Игоря оценивается как тяжелое, и пока наблюдается медленная динамика улучшения. Через некоторое время будут произведены дополнительные операции на ноги.
«Вчера ездили к Игорю. Организм ослаблен, огромное количество сил уходит на восстановление, но он молодец, старается улыбаться и шутить. На следующей неделе пройдет еще две операции на бедрах, так как их не до конца вправили. Далее будут известны дальнейшие шаги и процедуры по его восстановлению!
После того как Игоря переведут в палату, ему потребуется особый уход и медицинские процедуры. Мы хотим попросить помощи всех друзей Игоря, знакомых и тех, кто неравнодушен к случившемуся с нашим другом, оказать материальную помощь. Любые суммы будут важны и пойдут на лечение.
На первое время необходимо собрать средства для содержания Игоря в палате, чтобы за ним ухаживали медицинские работники и следили за состоянием его здоровья. Учитывая характер травм ног, необходимо будет проводить интенсивные терапии, направленные на правильное срастание костей ног, бедер. Посчитали примерные расходы: ориентировочная стоимость на данные процедуры и содержание составляет около 60–70 тысяч рублей», — рассказывает близкий пострадавшего Роман Якимец.
Благодаря тюменцам, родственники Игоря собрали уже 28 575 рублей. Средства можно перечислить на карту Сбербанка: 4276 6700 1367 9781 (Сидорова Александра Сергеевна, девушка Игоря).
Также можно передать помощь лично, предварительно договорившись с администраторами группы vk.com/public59386885.