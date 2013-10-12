Неравнодушные могут помочь сбитому на Харьковской пешеходу

«Вчера ездили к Игорю. Организм ослаблен, огромное количество сил уходит на восстановление, но он молодец, старается улыбаться и шутить. На следующей неделе пройдет еще две операции на бедрах, так как их не до конца вправили. Далее будут известны дальнейшие шаги и процедуры по его восстановлению!