Аня Анисимова: три года поисков

Ровно три года прошло с тех пор, как 11-летняя Аня Анисимова ушла в школу и не вернулась. Это было 12 октября 2010 года, но история о пропавшей девочке продолжает будоражить тюменцев. И это не случайно.
Исчезновение маленькой тюменки вызвало небывалый резонанс. Горожан, пожалуй, впервые настолько объединила чужая беда. Аню искали сотни человек, многие из которых позднее составили костяк волонтерских поисковых объединений. На помощь полиции приходили эксперты из крупных городов России, а также экстрасенсы. Фотография девочки не раз мелькала в эфире федеральных телеканалов. Аня Анисимова стала своего рода символом всех пропавших детей в регионе. 6 октября известный музыкант DJ Groove и его одесский коллега De Kibo представили клип под названием New Day — совместный проект с волонтерами «Поиска пропавших детей». Ролик призван обратить внимание на то, что в России ежегодно теряется порядка 15 тысяч несовершеннолетних. В клипе звезды российского шоу-бизнеса держат в руках фотографии пропавших детей. Из тюменских «потеряшек» в ролик попал только портрет Ани.
Слухи о том, что девочку нашли, появляются стабильно раз в несколько месяцев. Непроверенная информация со ссылкой на шапочных знакомых распространяется из уст в уста, а также на форумах и в соцсетях. «У мамы знакомая с работы рассказала, что нашла на обочине девочку, она была без зубов полностью. Подошла к ней и спросила: „Как тебя зовут?“. Она ответила, что Аня Анисимова. Она сразу схватила ее и повезла в больницу. Сейчас пока ничего не известно. Но я думаю, что маленькой девочке нет смысла придумывать ее имя», — написала тюменка в группе, посвященной поискам Ани, в одной из соцсетей. И подобных «достоверных» новостей передается немало по сарафанному радио. Пишут, что Аня была в сексуальном рабстве и прочие жуткие вещи. Не так давно в редакцию Nashgorod.ru сообщили, что Аня еще в марте нашлась и была возвращена родителям, но это скрывается сотрудниками правоохранительных органов.
В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области в который раз заверяют: Аня Анисимова не найдена, все касающиеся девочки слухи — ложные. Срок расследования уголовного дела по статье «Убийство», возбужденного по факту безвестного исчезновения Ани, вновь продлен. На этот раз до 12 февраля 2014 года. В пресс-службе ведомства отметили также, что уголовное дело включает уже около 100 томов, в рамках следствия опрошено более 1000 человек. У подобных дел нет срока давности, и поиски девочки не прекратятся.