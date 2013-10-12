Аня Анисимова: три года поисков

Слухи о том, что девочку нашли, появляются стабильно раз в несколько месяцев. Непроверенная информация со ссылкой на шапочных знакомых распространяется из уст в уста, а также на форумах и в соцсетях. «У мамы знакомая с работы рассказала, что нашла на обочине девочку, она была без зубов полностью. Подошла к ней и спросила: „Как тебя зовут?“. Она ответила, что Аня Анисимова. Она сразу схватила ее и повезла в больницу. Сейчас пока ничего не известно. Но я думаю, что маленькой девочке нет смысла придумывать ее имя», — написала тюменка в группе, посвященной поискам Ани, в одной из соцсетей. И подобных «достоверных» новостей передается немало по сарафанному радио. Пишут, что Аня была в сексуальном рабстве и прочие жуткие вещи. Не так давно в редакцию Nashgorod.ru сообщили, что Аня еще в марте нашлась и была возвращена родителям, но это скрывается сотрудниками правоохранительных органов.