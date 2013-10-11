За ночь в Тюмени сгорело 2 микроавтобуса

Очевидцы же сообщают, что сначала они услышали взрыв. «Пламя поднималось до пятого этажа, машина разгоралась с каждой секундой! Их было человек 7–8 настоящих мужчин! С самого начала они пытались найти возможность убрать от пламени свои автомобили, но выезд был загорожен другим авто, к которому никто и не думал выходить. Бетонные тяжеленые блоки лежали по всему периметру парковки. Мужчины изо всех сил тянули их на себя! В сантиметрах от полыхающих автомобилей они вручную тащили стоящие на ручнике машины! Другие били по колесам! Кричали и звали на помощь!