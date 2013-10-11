За ночь в Тюмени сгорело 2 микроавтобуса

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, информация о возгорании автомобиля Fiat Ducato на улице Беляева поступила на пульт дежурного в 3 часа 31 минуту. Вспыхнул и стоящий рядом легковой Mitsubishi.
Первый наряд прибыл на место происшествия через 10 минут, в 3 часа 44 минуты пожар был локализован, еще через 3 минуты — ликвидирован. «Спасен стоящий рядом автомобиль на сумму 200 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС.
Очевидцы же сообщают, что сначала они услышали взрыв. «Пламя поднималось до пятого этажа, машина разгоралась с каждой секундой! Их было человек 7–8 настоящих мужчин! С самого начала они пытались найти возможность убрать от пламени свои автомобили, но выезд был загорожен другим авто, к которому никто и не думал выходить. Бетонные тяжеленые блоки лежали по всему периметру парковки. Мужчины изо всех сил тянули их на себя! В сантиметрах от полыхающих автомобилей они вручную тащили стоящие на ручнике машины! Другие били по колесам! Кричали и звали на помощь!
Смелые и отважные разошлись по домам, как только приехали, спустя 40 минут службы 01, 02… Если бы 01 из соседнего района поторопились, то все бы обошлось одним автомобилем. Дотла сгорели 2 машины и одна наполовину», — написала на сайте drive2.ru тюменка, ставшая свидетелем событий.
Сообщение о пожаре на улице Малышева в МЧС поступило в 4 часа 12 минут. В Тарманах загорелся Peugeot Boxer. Автомобиль также был поврежден по всей площади. Прибытие наряда зафиксировано в 17, локализация — в 20 минут, а ликвидация — в 24. Спасен стоящий рядом столб линии электропередач на сумму 20 тысяч рублей.
«Говорят, что это разборки между перевозчиками», — высказал предположение в своей микроблоге один из горожан.
Фото с сайта drive2.ru, Сергея Николаева, Владислава Поздеева