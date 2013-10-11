За кражу машины у «дамы сердца» — 4 года колонии

Как сообщалось ранее, Мирзоев встречался с девушкой, которая старше его на 11 лет. Она доверяла ему и разрешала пользоваться автомобилем своего отца Nissan X-Trail стоимостью 592 тысяч рублей. В апреле 2013 года у юноши появились долговые обязательства, а денег на их погашение не было. Он решил украсть у своей подруги иномарку и продать ее в Свердловской области.