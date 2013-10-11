За кражу машины у «дамы сердца» — 4 года колонии

Осужден 18-летний тюменец, который украл и продал иномарку у своей девушки, чтобы расплатиться по долгам. Владислав Мирзоев признан виновным по ст. 158 УК РФ (кража) и приговорен к 4 годам лишения свободы.
Как сообщалось ранее, Мирзоев встречался с девушкой, которая старше его на 11 лет. Она доверяла ему и разрешала пользоваться автомобилем своего отца Nissan X-Trail стоимостью 592 тысяч рублей. В апреле 2013 года у юноши появились долговые обязательства, а денег на их погашение не было. Он решил украсть у своей подруги иномарку и продать ее в Свердловской области.
«В ночь на 19 июля Мирзоев, находясь в гостях у женщины, взял запасные ключи от иномарки и уехал на ней в Свердловскую область. Там его уже ждал покупатель, который согласился приобрести Nissan за 130 тысяч рублей. Мирзоев отдал ему автомобиль, получив 10 тысяч рублей, остальные деньги ему должны были передать до конца августа», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
22 июля Мирзоев был задержан, а потом и арестован. Похищенный Nissan найден и возвращен законному владельцу.
В ходе следствия выяснилось, что Мирзоев причастен еще к одной краже. 25 июня он на даче украл у своей подруги ноутбук «Packard Bell» стоимостью 20,9 тысяч рублей и сдал его в комиссионный магазин за 4,5 тысяч рублей.
Суд назначил Владиславу Мирзоеву с учетом имевшейся ранее судимости за кражи и угоны в общей сложности 4 года лишения свободы. Их молодой человек проведет в исправительной колонии общего режима.