В Тюмени открылась выставка кривых зеркал

В экспозиции 4 кривых зеркала с разным преломлением, зеркало-обманка, а также зеркальный коридор. Создает нужную атмосферу на выставке музыка — детские песни из мультфильмов 80х-2000х гг.
На выставке представлен информационный материал о зеркалах и первых комнатах смеха.
Есть в «Королевстве кривых зеркал» и интерактивная зона — компьютер с установленной программой «кривое зеркало», посетитель через веб-камеру может испробовать различные приемы искривления внешности на себе, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Музей «Дом Машарова»: Ленина, 24. Телефон 46-13-10.