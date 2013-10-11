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В Тюмени открылась выставка кривых зеркал

11 октября 2013, 10:47
«Королевство кривых зеркал» появилось в музее «Дом Машарова» (Ленина, 24) 10 октября.
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Тюмень

В экспозиции 4 кривых зеркала с разным преломлением, зеркало-обманка, а также зеркальный коридор. Создает нужную атмосферу на выставке музыка — детские песни из мультфильмов 80х-2000х гг.

На выставке представлен информационный материал о зеркалах и первых комнатах смеха.

Есть в «Королевстве кривых зеркал» и интерактивная зона — компьютер с установленной программой «кривое зеркало», посетитель через веб-камеру может испробовать различные приемы искривления внешности на себе, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Музей «Дом Машарова»: Ленина, 24. Телефон 46-13-10.

#Новости#Музеи#Выставки#Тюмень#Ирина#Культура
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