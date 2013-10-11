Тюменские следователи собрались на семинар

«Следователям поручено расследование наиболее сложных категорий уголовных дел. Успешно раскрывать такие дела могут только люди, которые в полной мере владеют всем комплексом профессиональных навыков, знают уголовно-процессуальное законодательство, материальное право, владеют тактикой и методикой проведения следственных действий, всем комплексом криминалистического и экспертного сопровождения по уголовным делам, умеют планировать свою ежедневную работу. Все это требует глубоких знаний в различных областях. К сожалению, наша каждодневная работа не позволяет в полной мере реализовывать свои возможности по повышению квалификации, поэтому конференции, на которые мы время от времени собираем всех следователей области, приносят положительный результат», — отметил в своем вступительном слове руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский.