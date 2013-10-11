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Тюменские следователи собрались на семинар

11 октября 2013, 11:50
Тюменские «Шерлоки Холмсы» повышают квалификацию. Сегодня в нашем городе проходит учебно-методический семинар, участие в котором принимают следователи со всего региона. В настоящее время у них теоретические занятия, а второй половине дня следователи будут работать на условном месте происшествия.
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Тюмень

«Следователям поручено расследование наиболее сложных категорий уголовных дел. Успешно раскрывать такие дела могут только люди, которые в полной мере владеют всем комплексом профессиональных навыков, знают уголовно-процессуальное законодательство, материальное право, владеют тактикой и методикой проведения следственных действий, всем комплексом криминалистического и экспертного сопровождения по уголовным делам, умеют планировать свою ежедневную работу. Все это требует глубоких знаний в различных областях. К сожалению, наша каждодневная работа не позволяет в полной мере реализовывать свои возможности по повышению квалификации, поэтому конференции, на которые мы время от времени собираем всех следователей области, приносят положительный результат», — отметил в своем вступительном слове руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский.

Участникам семинара рассказали об основных причинах следственных ошибках, преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности при производстве работ, методике и тактике расследования преступлений в сфере госимущества, незаконного оборота оружия и наркотиков, экстремистских правонарушений. Кроме того, следователи услышат доклад о необходимости соблюдения служебной этики. Особенно полезен он будет для слушателей Школы молодого следователя, открытой три года назад на базе Института государства и права ТюмГУ, — студенты также присутствуют на семинаре.

Во второй половине дня участники семинара поедут на полигон ТВВИКУ для проведения практических занятий. Им предстоит осмотр условного места преступления и поиск «тела жертвы» с помощью криминалистической техники и специального оборудования.

#Новости#Тюмень#Следственное управление#Таня#Общество
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