«Тюмень» — «Динамо»: обыграли сине-белых

Подопечные Галкина сыграли с кировчанами в рамках 15 тура чемпионата России по футболу. Матч с аутсайдером, на счету которого всего одна победа из четырнадцати футбольных встреч, для тюменцев оказался нелегким. Единственный мяч в ворота Бориса Шогенова с одиннадцатиметрового удара в левую «девятку» заколотил Михаил Канаев. Пенальти арбитр назначил после того, как вратарь умышленно сорвал атаку черно-белых, зацепив Хасана Мамтова в своей штрафной.