«Тюмень» — «Динамо»: обыграли сине-белых

Подопечные Галкина сыграли с кировчанами в рамках 15 тура чемпионата России по футболу. Матч с аутсайдером, на счету которого всего одна победа из четырнадцати футбольных встреч, для тюменцев оказался нелегким. Единственный мяч в ворота Бориса Шогенова с одиннадцатиметрового удара в левую «девятку» заколотил Михаил Канаев. Пенальти арбитр назначил после того, как вратарь умышленно сорвал атаку черно-белых, зацепив Хасана Мамтова в своей штрафной.
Больше опасных моментов у ворот гостей не было. Пару раз «клетчатый» до створа долетал, но Борис игру постоянно держал под контролем.
В конце первого игрового отрезка «динамовцы» добрались до калитки Федора Бурдыкина. На 38-ой минуте Юрий Конев пытался забить в нижний левый угол: вратарь Тюмени за игрой следил и удар отразил.
Играть во втором тайме обе команды стали активнее, но счет встречи изменить не смогли. Ладо с Кленкиным пытались увеличить разрыв в счете, но удачи и везения футболистам явно этим вечером не хватало.
Присутствующих на матче зрителей порадовал Михаил Пименов, выйдя вчера первый раз на поле после травмы.
«Тюмень» по-прежнему занимает вторую строчку турнирной таблицы. Лидером чемпионата является «Волга». Сибиряки отстают от футболистов из Ульяновска на 3 очка.
Антон Сакерин