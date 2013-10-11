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«Тюмень» — «Динамо»: обыграли сине-белых

11 октября 2013, 08:46
В четверг, 10 октября, ФК «Тюмень» одержал победу над «Динамо». Правда, Денисова и Жиркова болельщики на поле не увидели, ведь команда сине-белых приехала не из Москвы, а с берегов Вятки.

Подопечные Галкина сыграли с кировчанами в рамках 15 тура чемпионата России по футболу. Матч с аутсайдером, на счету которого всего одна победа из четырнадцати футбольных встреч, для тюменцев оказался нелегким. Единственный мяч в ворота Бориса Шогенова с одиннадцатиметрового удара в левую «девятку» заколотил Михаил Канаев. Пенальти арбитр назначил после того, как вратарь умышленно сорвал атаку черно-белых, зацепив Хасана Мамтова в своей штрафной.

Больше опасных моментов у ворот гостей не было. Пару раз «клетчатый» до створа долетал, но Борис игру постоянно держал под контролем.

В конце первого игрового отрезка «динамовцы» добрались до калитки Федора Бурдыкина. На 38-ой минуте Юрий Конев пытался забить в нижний левый угол: вратарь Тюмени за игрой следил и удар отразил.

Играть во втором тайме обе команды стали активнее, но счет встречи изменить не смогли. Ладо с Кленкиным пытались увеличить разрыв в счете, но удачи и везения футболистам явно этим вечером не хватало.

Присутствующих на матче зрителей порадовал Михаил Пименов, выйдя вчера первый раз на поле после травмы.

«Тюмень» по-прежнему занимает вторую строчку турнирной таблицы. Лидером чемпионата является «Волга». Сибиряки отстают от футболистов из Ульяновска на 3 очка.

Антон Сакерин

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