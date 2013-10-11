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Сергей Дроботенко рассмешит тюменцев

11 октября 2013, 09:37
Известный юморист Сергей Дроботенко выступит в Тюмени в ДК «Железнодорожник» 17 октября.
Сюжет
Тюмень

Сергей Дроботенко родился в Днепропетровске и в три года переехал в Омск. После школы он поступил в Омский институт железнодорожного транспорта.

В 1990 году Сергей Дроботенко выступал за команду КВН ОмИИТа и довел ее до финала. Паралельно с учебой в институте Сергей Дроботенко обучался в школе-студии актерского мастерства по специальности «актер».

В 1996 году Сергей Дроботенко выступает со своим первым сольным концертом во Дворце Культуры «Звездный» города Омска.

В 1998 году он переезжает в Москву. Первое выступление Сергея на столичной сцене состоялось в зале «Россия» в программе «Ах, анекдот, анекдот». Позже Сергей Дроботенко становится сценаристом и участником этой программы на канале «ТВ-Центр».

Сергей Дроботенко написал ряд известных и любимых для зрителя эстрадных произведений для Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Елены Степаненко.

Не пропустите вечер юмора от Сергея Дроботенко. Справки по телефону 52-39-65.

#Новости#ДК Железнодорожник#Тюмень#Концерты#Юмор#Ирина#Культура
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