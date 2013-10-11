Сергей Дроботенко рассмешит тюменцев

В 1998 году он переезжает в Москву. Первое выступление Сергея на столичной сцене состоялось в зале «Россия» в программе «Ах, анекдот, анекдот». Позже Сергей Дроботенко становится сценаристом и участником этой программы на канале «ТВ-Центр».