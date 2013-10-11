Сегодня в Тюмени обсуждают детские конкурсы красоты

Обсуждение организовано уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области. На площадке, куда приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти, ученые, специалисты по работе с семьей и детьми, родительская общественность, руководители ряда детских модельных агентств, представители религиозных организаций запланировано обсудить соблюдение прав детей при проведении конкурсов, связанных с оценкой или демонстрацией их внешности. В результате, планируют организаторы, будут выработаны какие-то меры защиты прав детей.