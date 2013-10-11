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Сегодня в Тюмени обсуждают детские конкурсы красоты

11 октября 2013, 14:31
Дискуссионная площадка «Детские конкурсы красоты: за и против» проходит сегодня в Тюмени.
Сюжет
Дети

Обсуждение организовано уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области. На площадке, куда приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти, ученые, специалисты по работе с семьей и детьми, родительская общественность, руководители ряда детских модельных агентств, представители религиозных организаций запланировано обсудить соблюдение прав детей при проведении конкурсов, связанных с оценкой или демонстрацией их внешности. В результате, планируют организаторы, будут выработаны какие-то меры защиты прав детей.

Круглый стол проходит в центре «Семья» в полузакрытом режиме: приглашение на него получили далеко не все городские СМИ. «Очень маленький зал», — так объяснили это в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, тема детских конкурсов красоты — одна из самых обсуждаемых в городе в последний месяц. Поводом для того, чтобы задуматься о правах ребят, стал возмутивший часть родительской общественности конкурс «Топ-модель по-детски». Его организатор в конце концов была приговорена судом к выплате штрафа за нарушения закона.

Фото — Кристина Пименова

#Новости#Дети#Уполномоченный по правам ребенка#Конкурсы красоты#Дарья#Общество
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