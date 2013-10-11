С приходом осени воры переключились на зимнюю резину

Так, на территории, обслуживаемой отделом полиции № 1, на днях была совершена кража колес общей стоимостью 20 тысяч рублей. Автомобиль был оборудован сигнализацией, однако она была не исправна.
В настоящий момент комплексные силы полиции ориентированы на задержание злоумышленников с поличным. Проводится целый комплекс оперативных и профилактических мероприятий, сообщают в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.
«Стоит сказать, что зачастую владельцы только наутро обнаруживают факт совершения преступления, что заметно осложняет работу сотрудников полиции. В тех случаях, когда автомобили не оборудованы сигнализацией, сложно установить даже свидетелей преступления», — отмечают в ведомстве.
Сотрудники полиции обращают внимание автомобилистов: проявите повышенное внимание к своему имуществу. Не оставляйте транспортное средство в плохо освещаемом и не просматриваемом из окна месте. Если заметили попытку угона или кражи, немедленно сообщайте в полицию и по возможности максимально рассмотрите злоумышленников. Не пытайтесь самостоятельно пресечь попытку совершения преступления — это может быть опасно.
При возможности ставьте автомобили на платные охраняемые стоянки или в гаражи, оборудуйте свое имущество сигнализацией. Для воров являются приманкой и соответственно легкой добычей автомобили, стоящие в огромном количестве на придомовой территории.
Если вы стали свидетелем совершения преступления, незамедлительно звоните в дежурную часть полиции 291–600 или по телефону 02. Даже если вы не в полной мере уверены, что совершается противоправное действие.