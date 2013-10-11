С приходом осени воры переключились на зимнюю резину

Сотрудники полиции обращают внимание автомобилистов: проявите повышенное внимание к своему имуществу. Не оставляйте транспортное средство в плохо освещаемом и не просматриваемом из окна месте. Если заметили попытку угона или кражи, немедленно сообщайте в полицию и по возможности максимально рассмотрите злоумышленников. Не пытайтесь самостоятельно пресечь попытку совершения преступления — это может быть опасно.