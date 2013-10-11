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Основатель «Бизнес Молодости» выступит в Тюмени в воскресенье

11 октября 2013, 14:42
Основатель проекта «Бизнес Молодость» Петр Осипов выступит в Тюмени 13 октября на «Дне бизнеса». Попасть на его выступление можно будет бесплатно, нужно только предварительно зарегистрироваться.
Сюжет
Тюмень

Организаторы прогнозируют, что в «Дне бизнеса» примет участие около 1300 человек. Они называют это бизнес-событие самым массовым на Урале и в Тюменской области.

На «Дне бизнеса» выступит основатель международного проекта «Бизнес Молодость», молодой миллионер — Петр Осипов. Также в качестве спикеров и гостей примут участие известные тюменские предприниматели, содатели и руководители бизнесов в различных сферах. Это Андрей Пантелеев, сооснователь ресторанной сети «Пантелеев и К», ныне — начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюмени, Дмитрий Змановский, директор ООО «Чистая вода» (ТМ «Акватель»), Андрей Лозицкий, директор компании «ТюмБит».

Участниками «Дня бизнеса» являются молодежь Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей в возрасте от 20 до 35 лет, которые хотят начать свой бизнес, предприниматели Тюменской области и все, кому интересно личностное и бизнес-развитие.

Программа мероприятия «День бизнеса»:

12:30—14:00 Регистрация.

14:00—15:00 Открытие мероприятия. Приветственное слово организаторов.

15:00—19:00 Серия мастер-классов от создателей и основателей крупнейших компаний Тюменской области.

19:00—22:00 Выступление Петра Осипова, основателя крупнейшего бизнес-сообщества России «Бизнес Молодость».

Место проведения: ул. Гнаровской, 1, «Центр дзюдо». Регистрация на сайте http://businessparty.timepad.ru/event/75451/

После окончания события запланирована закрытая вечеринка в ночном клубе «Жираff», рассчитанная на ограниченное количество мест — 300 человек. В день мероприятия билет на нее обойдется в 2 тысячи рублей, при покупке заранее вы заплатите 1500 рублей.

В ее программе тест-драйвы Jaguar и Porshe, розыгрыш бизнес-литературы, iPhone 5, поездки на лимузине. Развлекательная программа — это показ от модельного агентства, барабанное шоу, выступление рок-группы, вокалистов и музыкантов, огненное шоу и сеты от диджеев.

#Новости#Молодежь#Бизнес#Тюмень#Ирина#Экономика
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