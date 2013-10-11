Основатель «Бизнес Молодости» выступит в Тюмени в воскресенье

После окончания события запланирована закрытая вечеринка в ночном клубе «Жираff», рассчитанная на ограниченное количество мест — 300 человек. В день мероприятия билет на нее обойдется в 2 тысячи рублей, при покупке заранее вы заплатите 1500 рублей.