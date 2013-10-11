Основатель «Бизнес Молодости» выступит в Тюмени в воскресенье

Организаторы прогнозируют, что в «Дне бизнеса» примет участие около 1300 человек. Они называют это бизнес-событие самым массовым на Урале и в Тюменской области.
На «Дне бизнеса» выступит основатель международного проекта «Бизнес Молодость», молодой миллионер — Петр Осипов. Также в качестве спикеров и гостей примут участие известные тюменские предприниматели, содатели и руководители бизнесов в различных сферах. Это Андрей Пантелеев, сооснователь ресторанной сети «Пантелеев и К», ныне — начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюмени, Дмитрий Змановский, директор ООО «Чистая вода» (ТМ «Акватель»), Андрей Лозицкий, директор компании «ТюмБит».
Участниками «Дня бизнеса» являются молодежь Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей в возрасте от 20 до 35 лет, которые хотят начать свой бизнес, предприниматели Тюменской области и все, кому интересно личностное и бизнес-развитие.
Программа мероприятия «День бизнеса»:
12:30—14:00 Регистрация.
14:00—15:00 Открытие мероприятия. Приветственное слово организаторов.
15:00—19:00 Серия мастер-классов от создателей и основателей крупнейших компаний Тюменской области.
19:00—22:00 Выступление Петра Осипова, основателя крупнейшего бизнес-сообщества России «Бизнес Молодость».
Место проведения: ул. Гнаровской, 1, «Центр дзюдо». Регистрация на сайте http://businessparty.timepad.ru/event/75451/
После окончания события запланирована закрытая вечеринка в ночном клубе «Жираff», рассчитанная на ограниченное количество мест — 300 человек. В день мероприятия билет на нее обойдется в 2 тысячи рублей, при покупке заранее вы заплатите 1500 рублей.
В ее программе тест-драйвы Jaguar и Porshe, розыгрыш бизнес-литературы, iPhone 5, поездки на лимузине. Развлекательная программа — это показ от модельного агентства, барабанное шоу, выступление рок-группы, вокалистов и музыкантов, огненное шоу и сеты от диджеев.