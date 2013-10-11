Куда сходить в Тюмени в выходные: 11 — 13 октября

Всех, кто планирует приобрести новую квартиру, в субботу приглашают на экскурсию в микрорайон «Европейский», который расположен в районе ТЦ «Зеленый берег». Начало в 13:00 в офисе продаж «Партнер-Инвест» по адресу улице Эрвье,26. Записаться на экскурсию можно по телефону 50-02-02. Участники посмотрят заселенные кварталы, побывают на строительной площадке, посмотрят площадь с фонтаном и демонстрационные квартиры, оценят функциональность планировок и качество подготовки под отделку.