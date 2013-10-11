Куда сходить в Тюмени в выходные: 11 — 13 октября

Концерты
Шесть легендарных рок-музыкантов из США и Великобритании выступят в Тюменской филармонии 13 октября с проектом Classic Rock. Для вас сыграют Бобби Рондинелли, Крис Слейд, Грег Смит, Крейг Голди, Джеоф Николс, Тони Мартин и Андрей (Джонсон) Соколов. На одной сцене выступят легенды мирового рока с программой лучших песен групп, в составах которых они участвовали: Rainbow, AC/DC, Black Sabbath, Dio, Alice Cooper, Easy Dizzy. Стоимость билетов: 600–3200 рублей. Справки по телефону: 68-77-77.
В воскресенье впервые в Тюмени выступит группа КняZz с презентацией альбома «Роковой карнавал». Экс-вокалист группы «Король и шут» запустил свой собственный проект под названием «КняZz» весной 2011 года. Концерт пройдет в клубе «Байконур» (Ленина, 4). Стоимость билетов от 250 до 1500 рублей.
День рождения Джона Леннона отметят 12 октября битломаны Тюмени: сначала ярким флешмобом на мосту Влюбленных (старт в 18 часов), потом — концертом в клубе «Байконур». Концерт дает группа Old friends band с программой «Проездом из Ливерпуля». Она исполнит лучшее из «Битлз» — вас ожидают танцы до упада.
В клубе SheZgara 13 октября выступает группа «Мураками» (Казань) в рамках первого большого тура. На концерте они представят альбом «Моя» и исполнят уже известные и полюбившиеся поклонникам песни из первых трёх альбомов. Билеты — от 500 рублей.
Театр
На сцене Тюменского драматического театра в эти выходные идут спектакли «Дуэль» (пятница, начало в 19 часов), «Женитьба» (суббота, начало в 18 часов) и «За двумя зайцами» (воскресенье, начало в 18 часов).
Выставка
Выставка под названием «Королевство кривых зеркал» открылась на этой неделе в музее «Дом Машарова». В экспозиции 4 кривых зеркала с разным преломлением, зеркало-обманка, а также зеркальный коридор.
Недвижимость
Всех, кто планирует приобрести новую квартиру, в субботу приглашают на экскурсию в микрорайон «Европейский», который расположен в районе ТЦ «Зеленый берег». Начало в 13:00 в офисе продаж «Партнер-Инвест» по адресу улице Эрвье,26. Записаться на экскурсию можно по телефону 50-02-02. Участники посмотрят заселенные кварталы, побывают на строительной площадке, посмотрят площадь с фонтаном и демонстрационные квартиры, оценят функциональность планировок и качество подготовки под отделку.
Ярмарка недвижимости пройдет 12 октября в Тюменском технопарке с 10 до 18 часов. Вход свободный. Посетители смогут не только выбрать для себя подходящую квартиру, дом или земельный участок, но и получить сопутствующие услуги, например, оформить заказ на межевание, подведение инженерных коммуникаций, отделку помещений и многое другое.
КВН
12 октября 2013 г. в 18.00 на сцене ДИ «Пионер» начнется настоящий праздник юмора: здесь 9 ярких команд поборются за обладание Осенним кубком КВН Тюменской области. Свои шутки представят КВН-щики изТюмени, Губкинского, Надыма, Ишима. Команды выступят в трех конкурсах: «Фристайл» (5–6 минут), «Биатлон» (16 шуток) и Фоторазминка.
Разное
Одно из самых массовых бизнес-мероприятий УРФО «День бизнеса» состоится 13 октября сразу в нескольких городах — Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Перми, Сургуте, Кургане. В нашем городе событие состоится в «Центре дзюдо» (Гнаровской, 1). Выступит основатель проекта «Бизнес Молодость» Петр Осипов, а также тюменские предприниматели: Андрей Пантелеев, Андрей Змановский, Андрей Лозицкий. Регистрация по ссылке — http://businessparty.timepad.ru/event/75451/.
Принять участие в квесте «Приключение команды Джека Воробья» приглашают детей от 7 лет и старше в торгово-развлекательный центр «Фаворит» 12 и 13 октября. Ребятам нужно будет найти кусочки карты и обнаружить клад, который будет поделен поровну между участниками. Запись в группе http://vk.com/malloko и по тел. 38-35-05, необходимо сообщить фамилию и имя, номер телефона, дату.
Организаторы сюжетных ролевых игр — живых квестов — 13 октября предлагают сыграть по сценарию «Где-то на Диком Западе». Дерзкое ограбление поезда бандой Чёрного Билла, шокирующее убийство певицы в салуне «Севен Мун», железная дорога пройдет через земли индейцев -не слишком ли много событий для маленького городка? Будь готов к приключениям, если ты… где-то на Диком Западе! Стоимость: 300–350 рублей. Узнать подробности можно в группе «ВКонтакте» — http://vk.com/event59469674.
Угощать бесплатным попкорном будут в торговом центре «Малахит» обладателей дисконтной карты Malloko в субботу и воскресенье с 13 до 16 часов.
11 и 12 октября в Тюмени проходят дни киргизской культуры, посвященные 85-летию Чингиза Айтматова. В субботу с 18 до 21 часа в клубном зале ДНК «Строитель» пройдет традиционное обрядовое мероприятие «Ыр кесе» («Чаша звука»). Приглашенные гости праздника смогут принять активное участие в мероприятии: услышать киргизские народные песни, спеть их вместе с исполнителями, попробовать блюда национальной кухни.
12 октября в ТРЦ «Па-На-Ма» пройдет показ вечерних нарядов для настоящих леди. Организаторы праздника обещают устроить зрелищное шоу, в котором будут представлены лучшие новинки сезона. В программе дефиле от магазинов модной и современной одежды, таких как Ma Name, INCITY, Zolla, Silvia, Bizzarro, «Модное движение».