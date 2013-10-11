Hyundai съехал в кювет, пострадали 4 человека

Так, в первом часу ночи на автодороге Тюнево — Бухтал в Тюменском районе съехал в кювет и перевернулся Hyundai Accent. В результате происшествия пострадали четверо молодых людей, в возрасте 23 и 24 лет, находившихся в автомобиле. У пострадавших тяжелые травмы, черепно-мозговые и переломы ребер, позвоночника, таза и конечностей. Сотрудники ГИБДД устанавливают, кто находился за рулем автомобиля в момент аварии.
Около половины шестого утра на 31 километре автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык съехал в кювет и въехал в опору линии электропередачи автомобиль «Лада» 12-й модели. По предварительным данным, 24-летний молодой человек управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. В результате происшествия он получил перелом лодыжек, отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции.
В областном центре около половины восьмого вечера на перекрестке улиц Одесской и Харьковской столкнулись Chevrolet и Daewoo. По предварительным данным, водитель Chevrolet, выполняя на перекрестке левый поворот, не предоставил преимущество встречному транспорту. В результате происшествия ушибы получили 20-летняя девушка, управлявшая Daewoo, и ее 21-летняя пассажирка.
Около восьми часов вечера на пересечении улиц Максима Горького и 50 лет ВЛКСМ столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2107. По предварительным данным, Daewoo выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия 25-летний водитель «Нексии» получил травму живота и перелом ребер. У 28-летнего водителя «Жигулей» травма головы и рана лица.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области