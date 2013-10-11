Hyundai съехал в кювет, пострадали 4 человека

Так, в первом часу ночи на автодороге Тюнево — Бухтал в Тюменском районе съехал в кювет и перевернулся Hyundai Accent. В результате происшествия пострадали четверо молодых людей, в возрасте 23 и 24 лет, находившихся в автомобиле. У пострадавших тяжелые травмы, черепно-мозговые и переломы ребер, позвоночника, таза и конечностей. Сотрудники ГИБДД устанавливают, кто находился за рулем автомобиля в момент аварии.