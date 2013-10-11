«Хонду» подрезали, водитель ищет свидетелей

«Сейчас мы ищем свидетелей аварии, так как „Хонду“ подрезала и уехала с места происшествия другая машина. Столкновения не было, водитель, уходя от удара, улетел в кювет и перевернулся. Как сказали работники ДПС, водитель „Фита“ виноват сам, надо было бить машину, а не уворачиваться», — рассказывает тюменка Алёна, зарегистрированная на сайте Nashgorod.ru под ником Алёна 0506.