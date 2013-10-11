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«Хонду» подрезали, водитель ищет свидетелей

11 октября 2013, 09:27
В Тюмени ищут свидетелей аварии, произошедшей 7 октября на улице Ямской около семи часов вечера.
Сюжет
Тюмень

Напомним, что тогда съехал в кювет и перевернулся автомобиль Honda Fit. В результате происшествия 30-летний водитель иномарки получил травму головы.

«Сейчас мы ищем свидетелей аварии, так как „Хонду“ подрезала и уехала с места происшествия другая машина. Столкновения не было, водитель, уходя от удара, улетел в кювет и перевернулся. Как сказали работники ДПС, водитель „Фита“ виноват сам, надо было бить машину, а не уворачиваться», — рассказывает тюменка Алёна, зарегистрированная на сайте Nashgorod.ru под ником Алёна 0506.

«Свидетелей было немало, просим вас откликнуться! Всех, кто что-либо видел, просим позвонить по телефону: 8-963-060-92-99. Заранее благодарим за помощь!» — добавляет она.

#Новости#Розыск#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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