«Хонду» подрезали, водитель ищет свидетелей

Напомним, что тогда съехал в кювет и перевернулся автомобиль Honda Fit. В результате происшествия 30-летний водитель иномарки получил травму головы.
«Сейчас мы ищем свидетелей аварии, так как „Хонду“ подрезала и уехала с места происшествия другая машина. Столкновения не было, водитель, уходя от удара, улетел в кювет и перевернулся. Как сказали работники ДПС, водитель „Фита“ виноват сам, надо было бить машину, а не уворачиваться», — рассказывает тюменка Алёна, зарегистрированная на сайте Nashgorod.ru под ником Алёна 0506.
«Свидетелей было немало, просим вас откликнуться! Всех, кто что-либо видел, просим позвонить по телефону: 8-963-060-92-99. Заранее благодарим за помощь!» — добавляет она.