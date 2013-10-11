Вы в спокойной обстановке дома выберете букет, который придется вам по вкусу и, по вашему мнению, понравится имениннику, все остальное — забота службы доставки цветов «2400.ru». Ассортимент букетов огромен — остановиться на всего одном из целых ста вариантов будет непросто, стоимость — от 950 до 7980 рублей.
«Мы гарантируем, что для изготовления всех букетов будут использованы только свежие цветы и готовые композиции не будут отличаться от фотографии (разве что незначительно), — говорит директор службы доставки цветов Олеся Устинова. — Мы дорожим своей репутацией, поэтому если букет не понравится, мы гарантировано обменяем его в течение 24 часов».
Доставка будет бесплатной при сумме заказа от 1500 рублей и времени доставки с 9 до 18 часов. При меньшей сумме заказа или доставке во внерабочее время (с 18 до 21 часа), вы доплатите 200 рублей. Если вы хотите, чтобы букет прибыл к своему обладателю уже сегодня, сделайте заказ до 16 часов.
Доставка цветов в Тюмени «2400.ru» — это то, что вам нужно, если вы предпочитаете комфорт, хотите сэкономить время или вам нужно поздравить человека в Тюмени удаленно, например, из другого города.