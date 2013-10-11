Доставка цветов в Тюмени

Доставка будет бесплатной при сумме заказа от 1500 рублей и времени доставки с 9 до 18 часов. При меньшей сумме заказа или доставке во внерабочее время (с 18 до 21 часа), вы доплатите 200 рублей. Если вы хотите, чтобы букет прибыл к своему обладателю уже сегодня, сделайте заказ до 16 часов.