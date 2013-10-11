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Доставка цветов в Тюмени

11 октября 2013, 09:10
Цветам в подарок будут рады все: и юные девушки, и состоявшиеся дамы, и даже мужчины. Чтобы не нестись сломя голову в ближайший киоск, пытаясь соорудить из залежавшихся хризантем нечто достойное, обратите внимание на службу доставки цветов «2400.ru».
Сюжет
Тюмень

Вы в спокойной обстановке дома выберете букет, который придется вам по вкусу и, по вашему мнению, понравится имениннику, все остальное — забота службы доставки цветов «2400.ru». Ассортимент букетов огромен — остановиться на всего одном из целых ста вариантов будет непросто, стоимость — от 950 до 7980 рублей.

«Мы гарантируем, что для изготовления всех букетов будут использованы только свежие цветы и готовые композиции не будут отличаться от фотографии (разве что незначительно), — говорит директор службы доставки цветов Олеся Устинова. — Мы дорожим своей репутацией, поэтому если букет не понравится, мы гарантировано обменяем его в течение 24 часов».

Доставка будет бесплатной при сумме заказа от 1500 рублей и времени доставки с 9 до 18 часов. При меньшей сумме заказа или доставке во внерабочее время (с 18 до 21 часа), вы доплатите 200 рублей. Если вы хотите, чтобы букет прибыл к своему обладателю уже сегодня, сделайте заказ до 16 часов.

Доставка цветов в Тюмени «2400.ru» — это то, что вам нужно, если вы предпочитаете комфорт, хотите сэкономить время или вам нужно поздравить человека в Тюмени удаленно, например, из другого города.

#Новости#Бизнес#Цветы#Тюмень#Ирина#Культура
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