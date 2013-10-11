День рожденья Джона Леннона отпразднуют флешмобом и концертом

Яркий флешмоб Yellow Submarine стартует в 18 часов на мосту Влюбленных. Молодые и талантливые начинающие артисты из «Школы рока» и сообщества «Тюмень активная» смогут признаться в любви лучшей группе всех времен и народов. К общему веселью может присоединиться каждый, у кого найдется желтый элемент одежды, рассказали организаторы.
А затем все участники цепочкой двинутся в клуб «Байконур», где состоится концерт Old friends band с программой «Проездом из Ливерпуля». В программе — лучшее из «Битлз» и танцы до упада. Организатор праздника, музыкант Александр Андрюшкин, уверен, что призрак Джона Леннона в этот день прибудет в Тюмень и примет участие в этом бесшабашном битло-празднике.
«Это будет настоящий праздник музыки, света и любви! All you need is Love!!! Let it be!!!», — говорят организаторы.
Стоимость билетов на концерт — 300 рублей.