День рожденья Джона Леннона отпразднуют флешмобом и концертом

А затем все участники цепочкой двинутся в клуб «Байконур», где состоится концерт Old friends band с программой «Проездом из Ливерпуля». В программе — лучшее из «Битлз» и танцы до упада. Организатор праздника, музыкант Александр Андрюшкин, уверен, что призрак Джона Леннона в этот день прибудет в Тюмень и примет участие в этом бесшабашном битло-празднике.