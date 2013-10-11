nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

День рожденья Джона Леннона отпразднуют флешмобом и концертом

11 октября 2013, 11:20
День рождения Джона Леннона отметят 12 октября битломаны Тюмени: сначала ярким флешмобом на мосту Влюбленных, потом — концертом в клубе «Байконур».
Сюжет
Тюмень

Яркий флешмоб Yellow Submarine стартует в 18 часов на мосту Влюбленных. Молодые и талантливые начинающие артисты из «Школы рока» и сообщества «Тюмень активная» смогут признаться в любви лучшей группе всех времен и народов. К общему веселью может присоединиться каждый, у кого найдется желтый элемент одежды, рассказали организаторы.

А затем все участники цепочкой двинутся в клуб «Байконур», где состоится концерт Old friends band с программой «Проездом из Ливерпуля». В программе — лучшее из «Битлз» и танцы до упада. Организатор праздника, музыкант Александр Андрюшкин, уверен, что призрак Джона Леннона в этот день прибудет в Тюмень и примет участие в этом бесшабашном битло-празднике.

«Это будет настоящий праздник музыки, света и любви! All you need is Love!!! Let it be!!!», — говорят организаторы.

Стоимость билетов на концерт — 300 рублей.

#Новости#Флешмоб#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25