Билеты на матч ФК «Тюмень» с «Зенитом» начнут продавать 16 октября

Стали известны дата и время матча между ФК «Тюмень» и питерским «Зенитом». Путевку в 1/8 финала Кубка России разыграют 30 октября. Стартовый свисток на стадионе «Геолог» прозвучит в 20.00 по местному времени.
Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Зенит». В пресс-службе ФК «Тюмень» подтвердили данную информацию, однако там не исключают, что время игры еще может измениться. В пресс-службе также сообщили, что билеты на столь важный для тюменских болельщиков матч поступят в продажу 16 октября. Приобрести их можно будет в кассах стадиона «Геолог».
Отметим, что до матча с тюменцами «Зениту» предстоит сыграть три матча — с ЦСКА на «Петровском», в Португалии с «Порту» и на выезде против екатеринбургского «Урала». У подопечных Константина Галкина также плотный график на вторую половину октября: 16 октября ФК «Тюмень» сыграет на выезде с «Октаном», 22 октября проведет домашний матч с «Лада-Тольятти», а 26 октября поедет в гости к команде «Рубин-2».
Тюменские болельщики с нетерпением ждут матча с «Зенитом». Пока неизвестно, приедут ли в наш город звезды команды с берегов Невы, но матч в любом случае обещает быть интересным. Победитель противостояния «Тюмени» и «Зенита» в 1/8 финала встретится либо с «Газовиком» (Оренбург), либо с томской «Томью».
Отметим, что в прошлом году ФК «Тюмень» уже принимал на стадионе «Геолог» команду премьер-лиги — впервые за 14 лет. В рамках 1/16 финала Кубка России по футболу тюменцы обыграли владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1. Несмотря на то, что среди гостей были в основном резервисты из молодежной сборной, победу ФК «Тюмень» можно назвать исторической: 51 год понадобился клубу с берегов Туры, чтобы пробиться в 1/8 финала Кубка России. Однако в четвертьфинал тюменцы не прошли, проиграв в Москве ЦСКА с крупным счетом.