Билеты на матч ФК «Тюмень» с «Зенитом» начнут продавать 16 октября

Отметим, что в прошлом году ФК «Тюмень» уже принимал на стадионе «Геолог» команду премьер-лиги — впервые за 14 лет. В рамках 1/16 финала Кубка России по футболу тюменцы обыграли владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1. Несмотря на то, что среди гостей были в основном резервисты из молодежной сборной, победу ФК «Тюмень» можно назвать исторической: 51 год понадобился клубу с берегов Туры, чтобы пробиться в 1/8 финала Кубка России. Однако в четвертьфинал тюменцы не прошли, проиграв в Москве ЦСКА с крупным счетом.