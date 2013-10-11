Автошкола «Мира» проштрафилась на 300 тысяч рублей

На основании данного закона организации обязаны по требованию антимонопольного органа и его должностных лиц предоставлять: документы, объяснения, информацию о своей деятельности в установленный срок. Также ФАС имеет право на получение информации составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну; включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.