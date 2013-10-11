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Автошкола «Мира» проштрафилась на 300 тысяч рублей

11 октября 2013, 15:43
ООО «Мира» выплатит штраф в 300 000 рублей за непредоставление информации по требованию антимонопольного органа. Такое решение принял Арбитражный суд Тюменской области, снизив штраф Тюменского УФАС с 400 000 тысяч рублей.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба антимонопольщиков, ООО «Мира» не предоставило в установленный срок сведения, запрошенные УФАС. Они были необходимы для определения положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке, оценки конкурентоспособности и определения объективности поведения субъекта по изменению цен на оказываемую услугу. Таким образом общество нарушило требований ст. 25 Федерального закона от 26.06.2006 ФЗ-№ 135 «О защите конкуренции».

На основании данного закона организации обязаны по требованию антимонопольного органа и его должностных лиц предоставлять: документы, объяснения, информацию о своей деятельности в установленный срок. Также ФАС имеет право на получение информации составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну; включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Непредоставление такой информации или же предоставление ее с нарушением установленных сроков влечет за собой административную ответственность в виде штрафов.

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