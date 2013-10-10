«Зайкина избушка»: застывшая сказка

Спектакль для самых маленьких открывает дорогу в сказку о зверях со своими характерами, которые так похожи на людей в современном мире. Точнее, в сюжете о том, как коварная Лиса (Ольга Грязнова) выгнала Зайчика (Александр Бердников) из дома, а силачи, вроде Медведя (Вадим Еременко) не могут противостоять ее коварству, есть очевидная мораль. Неплохо было бы усвоить, что слабых в беде не бросают, и верить в то, что на каждого злодея найдется свое наказание. Я думаю, что такую сказку нужно ставить о чуткости «лесных зверей», которые учитывают интересы даже такого беспомощного нытика как заяц.
Представление состояло из двух сказок, главными героями которых оказываются Кот и Петух. Первая часть о том, как Кот спас Петуха от Лисы, и вторая — о том, как они помогли Зайцу, прогнав Лису из его избушки. Совмещение двух сказок, с одной стороны, кажется интересным решением, но с другой стороны, слишком формальным. Вызывают сомнения повторы. К примеру после того, как Кот уходил на охоту в первой части сказки, Петух несколько раз набирал воду и рубил драва. Почему повтор? Наверное, чтобы показать какой хозяйственный и дисциплинированный Петя-петушок.
Хочется отметить талантливых артистов нашего театра кукол, потому что они умеют создать интересные характеры своими силами. В этой постановке участвуют выпускники курса Грязновых Мария Филоненко (роль Петуха и Козы) и Александр Панов (роль Кота и Собаки): видна их старательная работа. Похоже, что кот и петух слаженная команда. Все отмечают, как здорово удалась Собака. Знаете ведь, что они бывают побитые жизнью и печальные, а еще бывают энергичные. Так вот, если увидите энергичную собаку, обратите внимание, что она обычно подергивается (или даже трясется), то ли от нетерпения, то ли от неуемной радости. Собака у Саши Панова до того была нетерпеливая, что верить ей хотелось бесконечно.
В общем, помощников у зайца было хоть отбавляй, только все они пугались лисицыных угроз. Даже Медведь (борец за права!), и тот испугался не на шутку. Было много разных актерских придумок: трясущиеся заячьи уши, речь с беканьем и меканьем у козы и барана, петушиный шаг с пятки на носок. Все это понравилось и запомнилось. Вот только радовали отдельные моменты, а в целом мне не было понятно то, что происходит на сцене.
В последнее время во многих спекталях виден существенный недостаток, не хватает тонкого исполнения и кропотливого разбора жизни, которую актер проживает на сцене. Хотя талант тюменских актеров безусловно предназначен именно для такой игры. На ум приходит сравнение. Когда приходишь в чужой дом, первым делом чуствуешь себя неуютно из-за непривычного расположения всех вещей — такое же ощущение создает сцена перед началом спектакля. В незнакомом доме тебя встречают хозяева, загруженные своими заботами и проблемами — это актеры, которые появляются в начале спектакля и увлекают своим действием зрителя. Хозяева дома приглашают тебя за стол, как правило, складывается задушевная беседа, тогда своих новых друзей можно узнать получше — тут магическое действие спектакля уже начинает работать. Конечно, это только один из вариантов того, как может развиваться действие, ведь современная режиссура очень любит удивлять нас новыми эффектами.
Тем, кто в детстве не выпускал из рук книги сказок, и во взрослой жизни знакомо приятное ощущение вымышленного пространства. Театр дает счастливую возможность подобраться к нему вплотную, взаправду открыть для себя по-новому осмысленный мир. С книгой мы общаемся словами, картинками, мыслями, а со сценой (кроме всяких придумок) тонкими чувствами, которые порой не в состоянии высказать. В спектакле «Зайкина избушка» может и есть красочность (костюмы, декорации), полезная мораль, но чувства и внутренняя жизнь героев остаются непонятными. Может это вечная проблема формы и содержания, может — режиссерская недоработка, может, равнодушие зрительного зала… Картинки, которые создала нам сцена в этот раз были очень статичными, сказка застыла в отдельных актерских движениях.
Варвара Сополева