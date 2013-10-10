«Зайкина избушка»: застывшая сказка

В последнее время во многих спекталях виден существенный недостаток, не хватает тонкого исполнения и кропотливого разбора жизни, которую актер проживает на сцене. Хотя талант тюменских актеров безусловно предназначен именно для такой игры. На ум приходит сравнение. Когда приходишь в чужой дом, первым делом чуствуешь себя неуютно из-за непривычного расположения всех вещей — такое же ощущение создает сцена перед началом спектакля. В незнакомом доме тебя встречают хозяева, загруженные своими заботами и проблемами — это актеры, которые появляются в начале спектакля и увлекают своим действием зрителя. Хозяева дома приглашают тебя за стол, как правило, складывается задушевная беседа, тогда своих новых друзей можно узнать получше — тут магическое действие спектакля уже начинает работать. Конечно, это только один из вариантов того, как может развиваться действие, ведь современная режиссура очень любит удивлять нас новыми эффектами.